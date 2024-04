Sin rastro de su marido, su hija Cristina y sus nietos: la soledad de la Reina Sofía en el hospital

La Reina Sofía permanece ingresada en la Clínica Ruber de Madrid desde la noche del pasado martes, a causa de una infección urinaria. Así, no es de extrañar que, aunque la Casa Real asegura que su evolución está siendo «muy rápida y favorable», y el pronóstico, por tanto, es bueno, la esposa de Don Juan Carlos I se haya visto arropada y apoyada por su círculo más cercano desde el primer momento. Pero, ¿han ido todos? En los últimos días se han acercado hasta el centro médico los Reyes, Felipe y Letizia, la infanta Elena, Arturo Luis Coello Villanueva, quien ocupa el cargo de jefe de la Secretaría de Doña Sofía desde 2013; e Irene de Grecia. Nadie más. Cinco nombres que dan pie a una comparación entre este ingreso y las hospitalizaciones de otros miembros de la familia del Rey Felipe VI, como las de Juan Carlos I.

En agosto de 2019, sin ir más lejos, el Rey Juan Carlos se sometió a una intervención cardíaca por la que le fueron instalados tres bypass aortocoronarios. Una técnica que se utiliza en pacientes con obstrucciones de las arterias coronarias para mejorar el riego sanguíneo al miocardio, el tejido musical del corazón. El emérito permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Quirón de Pozuelo, en Madrid, durante una semana en la que recibió multitud de visitas.

Los Reyes, Felipe y Letizia, a su llegada al hospital./ GTRES

A Don Juan Carlos lo visitaron su hijo, Felipe VI, y Doña Letizia, la Reina Sofía, en compañía de Irene de Grecia, así como su prima Tatiana Radziwill y el marido de ésta, el cardiólogo Jean Henri Fruchaud; y las infantas Elena y Cristina junto a sus respectivos hijos. La hija primogénita del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía se trasladó a la clínica con Victoria Federica y Felipe Juan Froilán de Marichalar, mientras que la infanta Cristina hizo lo propio con tres de sus cuatro hijos, Juan Valentín, Miguel e Irene. El único ausente fue Pablo Nicolás, que siguiendo los pasos deportivos de su padre, Iñaki Urdangarín-ex jugador de balonmano-, se encontraba en plena convocatoria con el esquipo francés HBC, en Nantes.

Ya por aquel entonces, la infanta Cristina, cabe recordar, residía en Ginebra junto a sus hijos, lo que no fue, no obstante, ningún impedimento para trasladarse al centro médico. Por su parte, Iñaki Urdangarín permanecía preso en la cárcel de Brieva, en Ávila. Allí permaneció algo más de dos años, de los cinco y diez meses a los que fue condenado por varios delitos de corrupción como consecuencia de su implicación en el caso Nóos. Poco a poco, el ex duque de Palma fue alcanzando beneficios penitenciarios, hasta disfrutar de un régimen abierto en Vitoria, donde conoció a su actual pareja sentimental, Ainhoa Armentia; y esta misma semana, de la libertad total.

El Rey Juan Carlos y Doña Sofía en la Ruber de Madrid. /GTRES

Ningún nieto ha ido a visitar a la Reina

Sin embargo, la Reina ha encarado este ingreso más sola que lo hizo su marido. Ninguno de sus nietos se ha trasladado, que se conozca, a la Clínica Ruber de Madrid en los días que Doña Sofía lleva ingresada. En especial, llama la atención la falta de Victoria Federica, pues es la nieta que más cerca está de su abuela en cuanto a distancia se refiere. La influencer reside en la capital y si bien se ha dejado ver en un evento en las últimas horas, no lo ha hecho por el hospital.

Victoria Federica en el photocall de un evento de Yves Saint Laurent en Madrid./ Gtres

Por lo que respecta al resto de nietos, la princesa Leonor se reincorporó hacer ahora una semana a la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza para afrontar el último trimestre de formación en el Ejército de Tierra como dama cadete de segundo curso; mientras que la infanta Sofía se encuentra en Gales cursando el Bachillerato Internacional. Por su parte, Felipe Juan Froilán viajó este lunes a Abu Dabi, en los Emirato Árabes Unidos, donde reside su abuelo el Rey Juan Carlos I. Por parte del clan Urdangarín, ni Juan Valentín ni sus tres hermanos pequeños, Pablo Nicolás, Miguel e Irene, han acudido a ver a su abuela. Tampoco la infanta Cristina. Una situación que podría cambiar en breve.