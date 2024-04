La Reina Sofía permence ingresada en la Clínica Ruber de Madrid desde la noche del pasado marte, a causa de una infección urinaria. Aunque la Casa Real asegura que su evolución está siendo «muy rápida y favorable», y el pronóstico, por tanto, es bueno, la esposa de Don Juan Carlos I se ha visto arropada y apoyada por su círculo más cercano desde el primer momento. Prueba de ello es que, por segunda tarde consecutiva, el Rey Felipe VI se ha dejado ver por las inmediaciones del hospital. El monarca ha llegado al lugar pasadas las 19:30 horas, al volante de su coche personal. Además, a diferencia de su visita ayer, este jueves ha acudido al centro en compañía de la Reina Letizia.

Los monarcas, a juzgar por sus estilismos, se han trasladado hasta Clínica Ruber directos desde Las Palmas de Gran Canaria, pues ha sido esta misma mañana cuando ambos han puesto rumbo a la isla para continuar con su agenda oficial. Sus Majestades han entregado los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023, distinguiendo a personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial, así como contribuido significativamente al incremento del prestigio del diseño español.

Los Reyes, Felipe y Letizia, a las puertas de la Clínica Ruber de Madrid./ GTRES

Tras un breve y discreto saludo a los periodistas congregados en las inmediaciones del lugar, desde el interior del vehículo, un Lexus de color negro, el Rey Felipe y Doña Letizia han entrado a pie al interior de la clínica.

Antes de su ingreso, la madre de Felipe VI tenía previsto viajar, este viernes, a Huesca para visitar el banco de alimentos. Asimismo, el próximo martes día 16, se esperaba su visita a Guadalajara por el mismo motivo. Ambos actos se han aplazado sin fecha.

La Reina Letizia acude a visitar a su suegra al hospital/ GTRES

El historial médico de la Reina Sofía

El ingreso de la Reina Sofía ha llamado la atención de propios y extraños. Y es que, a diferencia del Rey Juan Carlos, esta la primera ocasión en la que hay constancia de un ingreso hospitalario de la griega, al margen de cuando dio a luz a sus tres hijos. «Doña Sofía tiene una mala salud de hierro. Mala porque me explico: cuando no se ha encontrado bien y ha estado delicada, siempre se ha hecho la fuerte, a pesar de que algunos pensaran que cómo era posible que no fuera al hospital», ha señalado Jaime Peñafiel a LOOK, a este respecto.

La Reina Sofía, en la misa funeral de Fernando Gómez-Acebo./ GTRES

La última aparición pública de Doña Sofía fecha de este mismo lunes, día 8 de abril. La Reina emérita acudió a la misa funeral de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo, al que también acudió el matrimonio Borbón-Ortiz, Juan Carlos I, y las infantas Elena y Cristina, entre otros miembros de la familia. Antes, la Reina Sofía se dejo ver en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo.

Noticia en ampliación…