Irene de Borbón y Parma: el affaire royal olvidado que sacudió a la Casa de Orange

La vida de Irene de Borbón y Parma podría inspirar a cualquier director de cine y eso que todavía hay muchos rumores sobre ella que no están confirmados. Se le conoce por Irene de los Países Bajos o Irene de Orange, pero siempre que se habla de ella suena con fuerza el mismo tema: el affaire que tuvo con uno de los trabajadores de su padre mientras estaba casada con Carlos Hugo de Borbón, quien soñaba con ser rey de España.

Irene ha celebrado su 86 cumpleaños el 5 de agosto y son pocos los que olvidan el revuelo que protagonizó durante su matrimonio. Hubo una época en la que estuvo muy enamorada, de hecho se hizo católica para poder casarse con Carlos Hugo, pero la historia no terminó bien. Tanto es así que terminó divorciándose de él, cuando nadie de la Famila Real holandesa había hecho nunca algo parecido. Fue en el siglo XX.

Irene de Holanda posando antes de un evento / GTRES

Otro de sus sobrenombres es Irene de Holanda y lo cierto es que durante mucho tiempo fue la persona más famosa del país. Se enamoró de Ronnie Wolff, exoficial en la Marina de Países Bajos, cuando este último mantenía una relación muy estrecha con su padre. Estuvieron juntos tres años y cuando el romance vio la luz se armó un gran revuelo.

El amante de Irene de Borbón y Parma ha hablado

Ya no es un secreto. Irene se enamoró de Ronnie Wolff, quien no ha dudado en romper su silencio para explicar cómo pasó todo. La revista Vanity Fair España recoge unas declaraciones suyas muy significativas. «Era bella, inteligente y atractiva. Tenía un aura maravillosa. Entre nosotros había una química que podría llamarse amor», comentó en su momento. Este affaire salpicó a la Casa Orange. Sucedió entre 1976 y 1979, pero todavía sigue sonando con fuerza.

Irene de Holanda estaba casada con Carlos Hugo, pero Ronnie Wolff tampoco estaba soltero, así que él también tuvo que esconder el romance. El exoficial en la Marina no se justifica, pero en unas declaraciones concedidas al diario De Telegraaf insiste en que el matrimonio de Irene no erta tan perfecto como aparentaba. «Claro que no estuvo bien, pero no necesitas a otra persona cuando tu matrimonio funciona».

Los secretos de la deslealtad

A pesar de que se ha hablado mucho de esta historia, todavía hay cosas que no han quedado claras, como por ejemplo cómo empezó el romance entre Irene y Wolff. Este último era ayudante del príncipe Bernardo, consorte de la reina Juliana, por eso empezó a relacionarse con la Casa de Orange. «Allí es donde nos tratamos por primera vez. Teníamos intereses comunes y pensábamos igual sobre muchos asuntos de política. Jugamos mucho al tenis, y nuestra relación empezó a surgir», ha explicado Ronnie en De Telegraaf.

El exoficial asegura que el sentimiento que les unía era tan fuerte que no se molestaban en disimular, de hecho aparecían juntos en muchos eventos. «En Países Bajos, acudíamos juntos a las fiestas e íbamos de visita a casas de amigos. De vez en cuando incluso nos alojábamos juntos. En total, la relación se prolongó durante cerca de dos años y medio». El cumpleaños de Irene de Parma es un buen momento para recordar su episodio estrella.