La casa real de Noruega no pasa por el mejor momento. Una reciente encuesta ha revelado que el apoyo a la monarquía ha bajado de manera considerable, sobre todo, por las recientes polémicas que han rodeado a la familia real. Entre ellas, el escándalo del hijo mayor de la princesa Mette-Marit -que no deja de acaparar titulares prácticamente día tras día-, o las quejas por el título de Marta Luisa de Noruega, que ya no ejerce ningún tipo de función de representación, pero mantiene su estatus de princesa.

En medio de esta situación, ha sido la princesa Ingrid la que se ha convertido en protagonista de la actualidad por un gesto por parte del Gobierno, que ha puesto en marcha una propuesta para que la hija mayor del príncipe heredero pueda dar un paso al frente y ejercer una importante función.

Ingrid de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Según ha trascendido, varios parlamentarios han considerado que es necesaria hacer una reforma para que la princesa Ingrid también pueda actuar como representante del monarca en caso necesario. En estos momentos, la Constitución contempla solamente al heredero directo como regente si el rey Harald está de viaje o enfermo. En caso de que el príncipe heredero no esté disponible, el Gobierno actúa como jefe del Estado.

Aunque en la mayoría de las situaciones esto no supone ningún problema, dado que la princesa Ingrid ya es mayor de edad, lo más natural es que pueda ser ella la que ejerza esta función. Por este motivo y, teniendo en cuenta la delicada salud del rey Harald de Noruega en los últimos años, se ha propuesto un cambio en la Constitución para dotar a la princesa de la capacidad para asumir esta función en caso necesario.

Con esta modificación, el príncipe Haakon no tendría que alterar su agenda o renunciar a viajes oficiales en caso de que su padre esté indispuesto, ya que su hija podría ejercer esta tarea sin problemas. No dependería ya de que el Gobierno asumiera el papel de jefe de Estado, que no es un rol natural para el ejecutivo.

De hecho, a pesar de que no es algo habitual, sí que puede ocurrir. Este mismo año la ministra de Sanidad dimitó mientras el príncipe Haakon se encontraba de viaje en Estados Unidos y el rey Harald estaba indispuesto. La situación no se complicó, pero si hubiera habido algún tipo de crisis, el propio Gobierno habría tenido que actuar como jefe de Estado y tomar una serie de decisiones. Esto se evitaría con el cambio que ahora se ha propuesto, ya que sería la princesa Ingrid la que asumiría este papel. Al fin y al cabo, en el futuro será ella la que tenga que ser la regente cuando su padre no esté disponible, así como jefa de Estado llegado el momento.

La princesa todavía no tiene agenda oficial, sino que está centrada en su formación. Sin embargo, al haber cumplido ya la mayoría de edad, la propuesta del Gobierno es especialmente interesante, porque le daría la posibilidad de ir familiarizándose con su futuro papel.