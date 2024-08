Queda una semana para que la princesa Leonor ingrese en la Escuela Naval de Marín para continuar con su formación militar y todas las miradas están puestas en cómo será este nuevo paso en la vida de la heredera. La hija mayor de los Reyes no ha tenido que incorporarse con los alumnos y alumnas de primer curso, puesto que ya realizó la fase de adaptación a la vida militar cuando ingresó en Zaragoza el pasado año. De esta manera, Leonor se incorporará a Marín el próximo día 29. Mientras tanto, la Familia Real apura sus últimos días de vacaciones privadas que, este año, se han prolongado algo más en el tiempo. Sin embargo, aunque Leonor tiene aún una semana libre, no es el caso de la infanta Sofía, a la que le quedan solamente unos días antes de volver a Gales.

La hija menor de don Felipe y doña Letizia empezó las vacaciones de verano mucho antes de lo que lo hiciera su hermana y ahora podría volver al Atlantic College prácticamente una semana antes de que ella ingrese en Marín. Por este motivo, la infanta podría no estar el día que Leonor se incorpore a esta nueva etapa, aunque sí que la acompañó en su primer día en Zaragoza. No obstante, no es la primera vez que la infanta Sofía se pierde un debut de su hermana, sino que, a lo largo de los últimos dos años, han sido varias las veces que ha tenido que faltar a días importantes en la vida de la heredera. Sin embargo, cabría la posibilidad de que Sofía retrasase su llegada a Gales para acompañar a Leonor.

La Reina Sofía y Letizia, con la princesa Leonor y la infanta Sofía, en Palma. (Foto: Gtres)

Sofía, ante su último año en Gales

Según aparece en el calendario del Atlantic College de Gales, los estudiantes del curso de la infanta Sofía comienzan a llegar a Gales este mismo viernes, aunque las clases no empiezan oficialmente hasta comienzos de septiembre. No se espera que este año la Casa Real distribuya imágenes de su primer día en el centro, como sí ocurrió el pasado año, ya que era la primera vez que estudiaba fuera. Lo que no se sabe es si, aprovechando que la princesa Leonor está aún libre y que los Reyes no tienen agenda, optarán por viajar a Gales junto a la infanta, para acompañarla en su vuelta a clase.

Este año será especial para ella, ya que es el último de Bachillerato Internacional. Una vez termine, tendrá que decidir si sigue los pasos de la princesa Leonor y comienza formación militar o si, por el contrario, empieza la universidad o sigue los pasos de otras royals de su generación, que han optado por tomarse un año sabático al acabar el colegio.

La infanta Sofía y la princesa Leonor en los Juegos Olímpicos de París. (Foto: Gtres)

Un verano diferente

Aunque Sofía lleva de vacaciones varios meses, este verano ha sido diferente para ella, marcado por la escasa presencia en Mallorca y por la intensa actividad oficial en los Juegos Olímpicos. Aunque se sabe que en las últimas semanas la Familia Real ha estado de vacaciones privadas, no ha trascendido si la princesa Leonor y la infanta Sofía han hecho alguna escapada en solitario o con amigos, más allá de la información que se publicó sobre la visita de algunas amigas del Atlantic College a Mallorca.