La princesa de Asturias se enfrenta a uno de los días más importantes de su vida. Leonor recibirá la Confirmación junto a sus compañeras de clase y lo hará en una ceremonia discreta un año antes de lo que estaba previsto. De hecho, lo habitual en estos casos es que los alumnos del colegio Santa María de los Rosales se confirmen cuando ya están cursando el primer curso del Bachillerato y lo hacen en una conocida iglesia de la capital, todos los grupos juntos. En esta ocasión, dadas las actuales circunstancias, Leonor lo hará solo con sus compañeros más directas y en la misma parroquia en la que hizo la Primera Comunión. Una cita muy importante para la familia real a la que, sin embargo, no podrán asistir todas las personas que querrían ser testigos de este día tan especial para la Princesa, que sí estará junto a sus padres y su hermana, la infanta Sofía.

Serán o don Felipe o doña Letizia quienes ejerzan de padrino o madrina para Leonor, aunque no es lo que recomienda la Iglesia en estos casos. No obstante, el propio monarca tuvo a su padre como tal mientras que sus hermanas fueron amadrinadas por la reina Sofía. Ante la lógica ausencia por cuestiones sanitarias de otros miembros de la familia, la infanta Sofía sí estará junto a la Princesa en esta jornada. Ambas han sido testigos de los momentos más importantes en la vida de cada una y este no podía ser menos.

De momento no han trascendido muchos detalles sobre el protocolo que regirá la ceremonia aunque, siguiendo la pauta de la Primera Comunión, es de esperar que Leonor vista el uniforme de gala del colegio. No así Sofía, que en este caso podrá tener más libertad en este tema. Por esta cuestión, inevitablemente, la benjamina de la familia Borbón-Ortiz acaparará gran parte de la atención.

En los últimos años, a pesar de que la Princesa ha aumentado su protagonismo debido al número de actos que participa, no solo con los Reyes, sino también en solitario, lo cierto es que la infanta Sofía ha experimentado un mayor cambio a nivel estético. Aunque ambas han dejado atrás la etapa infantil, Leonor ha optado por un estilo más clásico, con algunos toques boho, mientras que Sofía sorprende siguiendo las últimas tendencias con estilismos más atrevidos. No es de extrañar que haya ocasiones en las que la Princesa se decante por un sobrio conjunto de falda midi y top y su hermana sorprenda con una combinación de pantalón y camisa con faldón, por ejemplo.

A pocas horas de que se celebre la Confirmación, una de las grandes incógnitas, más allá del look de la reina Letizia, es, precisamente, el estilismo que elegirá Sofía. Aunque haya habido veces que la Infanta optara por firmas de mayor nivel, la realidad es que prefiere las marcas asequibles, como Sfera o Zara. ¿Nos deleitará con un estreno de tendencia o quizás rescate un look de la Reina? Hasta que llegue el momento, hemos hecho una selección de los outfits que podría escoger. No te la pierdas.