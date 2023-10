Este ha sido el intenso y divertido plan de la infanta Sofía durante la jura de Bandera de Leonor

Aunque la infanta Sofía no ha podido estar en la jura de Bandera de la princesa Leonor, la hija menor de los Reyes siguió con atención todos los detalles de esta jornada tan especial en la vida de la heredera. El pasado sábado, la princesa de Asturias afrontó el primero de los compromisos que van a marcar el mes de octubre más especial de su vida y que culminarán con el juramento de la Constitución coincidiendo con su mayoría de edad.

La princesa Leonor en su jura de Bandera en Zaragoza. / Gtres

Las circunstancias de este año han provocado que, debido al calendario escolar, la infanta Sofía no haya podido estar en la Academia General Militar de Zaragoza acompañando a Leonor, a pesar de que, hasta la fecha, han estado juntas en prácticamente todas las fechas señaladas de la vida de la heredera. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo se van haciendo más evidentes las diferencias entre una y otra, producto de la posición que cada una de ellas ocupa en el marco de la estructura de la Casa Real.

A pesar de que la infanta Sofía no estuvo en Zaragoza, ha trascendido que la hija menor de los Reyes no se perdió la jura de Bandera de su hermana y estuvo pendiente de la jornada a través de la red social TikTok. No se sabe con certeza si tras la ceremonia castrense, la infanta tuvo la oportunidad de hablar con su hermana, aunque todo hace pensar que fue así, ya que ambas están muy unidas.

Actividades en el colegio de la infanta Sofía. / Redes sociales

Lo que sí ha trascendido es que, este fin de semana ha sido muy intenso en el Atlantic College de Gales, en el que la infanta Sofía ingresó a finales del mes de agosto, siguiendo los pasos de la heredera. Aunque, al igual que ocurrió con Leonor, desde el centro no publican imágenes o vídeos en los que salga la infanta Sofía, sí que suelen compartir detalles de las actividades que llevan a cabo los alumnos, lo que nos permite hacernos una idea del día a día de la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UWC Atlantic (@uwcatlantic)

Tal como se ha podido ver en las redes sociales del colegio, este fin de semana ha estado dedicado al deporte y a la música. Se han celebrado unas ‘Olimpiadas’ en el Atlantic College, en las que se han llevado a cabo diferentes actividades deportivas. Sin duda, un plan muy apetecible para la hija menor de los Reyes, que es una entusiasta del deporte. Además de esto, ha tenido lugar un Simposio Orquestal, en el que los estudiantes del Atlantic College se han asociado con los de otros centros y han ofrecido un recital en uno de los salones del colegio. Un fin de semana intenso y cargado de actividades de las que la infanta Sofía habrá podido disfrutar, en una de las fechas clave para su hermana.