La infanta Sofía no recibirá formación militar: todo lo que se sabe

El año 2025 será un año decisivo para el futuro de la infanta Sofía. El próximo 29 de abril cumplirá su mayoría de edad y, tan solo unas semanas después, completará sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College. Hasta ahora, era todo un misterio los siguientes pasos que seguiría la hermana de la heredera al trono en su educación, pero, según ha podido confirmar LOOK, no tendrán nada que ver con los de la primogénita de Sus Majestades. Y es que a día de hoy, la Casa Real de nuestro país no contempla la posibilidad de que reciba una formación militar.

Aunque la infanta Sofía no tenía obligación de pasar por las Fuerzas Armadas, a medida que han ido acercándose sus 18 años, eran muchos los que aseguraban que esto podría ser así. No obstante, Casa Real ha afirmado a este periódico que en lo que «concierne al año que viene de la infanta, todavía se están considerando varias opciones», entre las que no se encuentra la formación militar. Es por ello por lo que una de las alternativas que más destaca es, sin lugar a dudas, la de continuar con sus estudios, dando el pistoletazo de salida a su etapa universitaria.

La infanta Sofía en Gerona. (Foto: Gtres)

Por ahora, es todo un misterio si hará la matrícula en una universidad española o si, por el contrario, decidirá irse de nuevo al extranjero. Según ha publicado la revista ¡Hola! tras ponerse en contacto con fuentes cercanas a la Familia Real, esta segunda opción es la más probable. De hecho, barajan la opción de que se instale en Estados Unidos, donde podría disfrutar de una privacidad y una seguridad de la que jamás gozaría en su país natal.

La infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales. (Foto: Gtres)

Por otro lado, otro de los aspectos que más interés ha despertado al conocerse que no seguirá la hoja de ruta de su hermana es la rama en la que se especializará. Por ahora, el medio citado también ha señalado que podría decantarse por Relaciones Internacionales o carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas), pero lo cierto es que, a día de hoy, no hay nada confirmado por Casa Real. No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque su elección será más libre que la de la princesa Leonor, lo cierto es que, como segunda línea de sucesión al trono, también tendrá una formación apropiada para la institución.