La infanta Sofía apura los días para volver a casa a la espera de detalles sobre su futuro

Mientras la princesa Leonor está a punto de llegar a Valparaíso en la única parada oficial del buque escuela en Chile -estuvo en Punta Arenas antes, pero se trataba de una recalada técnica-, a miles de kilómetros de ella la infanta Sofía cuenta ya los días para regresar a casa.

Según refleja el calendario del Atlantic College de Gales, en poco más de una semana los estudiantes comenzarán un nuevo período de vacaciones. En el caso de los de segundo curso, al que pertenece la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, serán las últimas vacaciones antes de despedirse de las aulas del Castillo de San Donato y empezar una nueva etapa de la que, todavía, no se han dado detalles.

El día 11 de abril empiezan oficialmente las vacaciones para los alumnos, que podrán volver a sus respectivos hogares para disfrutar de aproximadamente 10 días libres, hasta el 21 de abril. No han trascendido los planes de la hija menor de los Reyes, pero se espera que regrese a España para pasar tiempo en familia y recargar las pilas antes de la recta final.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres).

En esta ocasión Sofía no podrá ver a su hermana, la princesa de Asturias, ya que se encuentra en medio de su crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Leonor ya navega por el Pacífico y en esa fecha habrá dejado ya Chile y estará de camino a Perú. La nave atracará en El Callao el día 18. A pesar de que no podrá reunirse con su hermana, no cabe duda de que tendrá la oportunidad de comunicarse con ella y ponerse al día.

Los planes de la infanta Sofía

Aunque quedan menos de dos meses para que la infanta Sofía termine las clases en Gales, de momento la Casa de S.M. el Rey no se ha pronunciado sobre los planes de futuro de la hija menor de los Reyes.

Se espera que en las próximas semanas el Palacio de la Zarzuela informe sobre qué va a hacer la infanta Sofía de cara al próximo curso. Cabe la posibilidad de que la infanta curse algún tipo de formación militar como la princesa Leonor -aunque en su caso no es algo obligatorio-, aunque lo más probable es que directamente comience estudios universitarios.

La princesa Leonor y la infanta Sofía juntas. (Foto: Gtres).

Al igual que ha ocurrido en años anteriores, desde el Palacio de la Zarzuela suelen informar de los planes de las hijas de los Reyes entre los meses de febrero y marzo, por lo que se espera que no tardemos mucho en conocer qué hará la infanta tras el verano.

El cumpleaños de Sofía

Al margen de sus próximos pasos, este año es muy especial para Sofía porque cumple 18 años. No se esperan grandes actos oficiales como ocurrió con la princesa de Asturias -que juró la Constitución el día de su cumpleaños-, aunque sí es posible que Casa Real distribuya alguna nueva fotografía.

Sofía y Leonor el día del juramento de la Constitución de la princesa. (Foto: Gtres)

No obstante, este cumpleaños va a pillar a Sofía lejos de casa ya que, para entonces habrá tenido que reincorporarse a las clases en Gales y estará a menos de un mes de graduarse.