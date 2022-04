La triste pérdida de la Infanta Elena: muere uno de sus grandes apoyos

Triste momento para la Infanta Elena. Una de sus personas de mayor confianza acaba de fallecer. Se trata de José María Álvarez de Toledo, marido de su gran amiga, Rita Alledesalazar. Ha sido la edición digital de la revista ¡Hola! quien ha adelantado esta triste noticia. Según ha trascendido, el aristócrata, conde de la Ventosa, ha fallecido en Segovia, donde el matrimonio tenía una finca, en concreto, en la zona de Muñopedro. Un lugar al que acudía de manera habitual para estar en compañía de la pareja.

Aunque no han trascendido más detalles sobre la muerte del noble, la presencia a principios de semana de la duquesa de Lugo y su hija en Valladolid, tal como informaba el periódico El Norte de Castilla, podría haber tenido que ver con este suceso. Según aseguraba el medio, doña Elena estaba en una visita privada, acompañada por un grupo de amigos, entre los que se encontraba su amiga Rita Allendesalazar o Virginia Oñate.

Ayer se instalaba la capilla ardiente en el tanatorio de San Juan de la Cruz. Como era de esperar, la Infanta Elena se trasladó hasta allí, para acompañar a la familia en este duro trance. Se ha estipulado que los restos mortales del aristócrata se trasladen hasta Muñopedro, donde se celebrará el funeral y será enterrado. El conde de la Ventosa, a pesar de que era originario de Valencia, ha preferido descansar en esta localidad segoviana.

Para la Infanta Elena, José María Álvarez de Toledo era uno de sus grandes amigos desde que contrajera matrimonio en el año 1986 con Rita Allendesalazar. Ella y la hija mayor de los Reyes Juan Carlos y Sofía han sido inseparables desde hace décadas, una de las personas de su mayor confianza, casi como una hermana. De hecho, durante el confinamiento, participaron ambos en una videollamada con la Infanta Elena y otras personas entonando el tema Resistiré.

La Infanta Elena y Rita Allendesalazar son amigas desde que eran jóvenes y siempre han estado muy unidas. Precisamente, Rita fue uno de los grandes apoyos de la duquesa de Lugo durante el proceso de su separación de Jaime de Marichalar. De hecho, incluso se ha hecho cargo de los hijos de la Duquesa, Victoria Federica y Felipe, en varias ocasiones. De la misma manera, doña Elena fue un gran apoyo para Rita cuando falleció su madre hace un lustro. La propia Victoria Federica publicó en su perfil en redes sociales un storie con una carta de San Agustín con una significativa reflexión sobre la muerte: «La muerte no es nada.Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo».

Además de con la Infanta Elena, José María Álvarez de Toledo también tuvo un importante papel en la vida del hoy Rey Felipe, ya que colaboró en su formación militar. El marido de Rita Allendesalazarcoronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, caballero del Real Cuerpo de la Nobleza y maestrante en Valencia.