La princesa de Gales recibió el alta hospitalaria a principios de esta semana, tras casi 15 días ingresada en la London Clinic de Londres. Catalina Middleton volvía a casa poco antes de que su suegro, el rey Carlos III también fuera dado de alta, pero, a diferencia del monarca, lo hacía de manera discreta y privada. Es más, a día de hoy, todavía siguen sin conocerse los detalles concretos de los motivos de su ingreso, aunque sí que se sabe que no se ha tratado de nada relacionado con el cáncer.

El hermetismo por parte de la Casa Real en lo que respecta a la salud de la princesa de Gales ha contrastado con la transparencia sobre el procedimiento al que se ha sometido su suegro, el rey Carlos III y ha generado numerosos rumores y especulaciones en torno a su estado.

Catalina Middleton en una imagen de archivo. / Gtres

De hecho, se ha comentado que Catalina Middleton se había sometido a una histerectomía y que, aunque la intervención había ido bien, en el postoperatorio había habido complicaciones, hasta el punto de que la princesa de Gales había tenido que estar intubada y en coma inducido. Una información que nunca ha sido confirmada de manera oficial por fuentes institucionales, sean del Palacio de Buckingham o del Palacio de Kensington.

Sin embargo, ahora ha trascendido que el entorno de la princesa de Gales está molesto con las informaciones que se han publicado. El diario The Times ha recogido unas declaraciones del Palacio de Kensignton en las que se especifica que esos datos han sido inventados y que no corresponden a la realidad.

Los detalles sobre las complicaciones que presuntamente había sufrido la esposa del príncipe Guillermo de Gales en el postoperatorio surgieron de un colaborador anónimo de la Casa Real cuya identidad, como es lógico, no ha trascendido. Una información que se ha recogido en numerosos medios de todo el mundo, hasta el punto de que se ha generado una gran alarma sobre el estado de la nuera del rey Carlos III.

El príncipe Guillermo a las puertas del hospital donde permanece ingresada su esposa. / Gtres

A pesar de que no se han confirmado más detalles sobre su situación actual, más allá de que estará alejada de los compromisos oficiales hasta después de la Pascua y se recuperará en su residencia, la falta de información concreta o el diagnóstico exacto ha dado lugar a muchas especulaciones. No obstante, tal como asegura el citado medio, en Kensington se han mostrado muy tajantes y recalcan que todas las informaciones que se han publicado son una tontería y no corresponden a la realidad.

En proceso de recuperación

Lo que sí es cierto es que la princesa de Gales está en su residencia en Windsor, Adelaide Cottage, donde cuenta con el apoyo y el cariño de sus seres queridos, no solo su marido y sus hijos, sino también su madre, que está muy pendiente de su evolución.

Imagen de Adelaide Cottage. / Gtres

Durante el tiempo que estuvo ingresada, Catalina Middleton solo recibió la visita del príncipe Guillermo y de los reyes Carlos III y Camila Parker, coincidiendo con el ingreso hospitalario del monarca. Sin embargo, se sabe que estuvo en contacto con sus hijos mediante videollamada. Ahora está de nuevo rodeada de los tres príncipes, que seguro son la mejor de sus alegrías.

La biógrafa y experta real Ingrid Seward ha explicado recientemente que los príncipes de Gales optaron por mantener a sus hijos al margen y que no fueran a visitar a su madre al hospital para no alterar su rutina.