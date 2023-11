La princesa Eugenia de York ha hecho una inesperada revelación sobre su pasado. La hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson ha confesado que tiene algunos problemas relacionados con la comida, a consecuencia del constante escrutinio al que ha estado sometida desde su infancia. Hay que tener en cuenta que Eugenia, a pesar de que ocupa un puesto bastante lejano en la línea de sucesión al trono -más allá del décimo- y que no es un miembro en activo de la Corona, sí que es una figura con bastante popularidad, tanto dentro, como fuera del Reino Unido. Es más, nunca suele faltar a las celebraciones privadas, junto a su hermana, la princesa Beatriz.

De los nietos y nietas de la Reina Isabel, Eugenia y Beatriz son las únicas, más allá de los hijos del rey Carlos, que llevan el título de princesas y tratamiento de Alteza Real, porque así lo quiso su padre que, además, ha insistido a lo largo de los años de manera recurrente en que sus hijas pudieran tener algún tipo de papel oficial, aunque sin éxito. Los hijos de la princesa Ana o los de los duques de Edimburgo, pese a que hubieran tenido derecho a llevar título como nietos de monarca, no lo llevan, porque sus padres querían que pudieran llevar una vida lo más normal posible.

Una valiente confesión

La princesa Eugenia se ha sincerado sobre sus problemas de alimentación en un podcast, Table Manners, en el que ha asegurado que cuando era adolescente se sentía muy afectada sobre los continuos comentarios sobre su estilo y su apariencia, que terminaron por afectarle de manera bastante negativa: «Creo que eso me ha causado un algunos problemas relacionados con la comida, y ha afectado a mi percepción de cómo hay que lucir», ha dicho la princesa. La sobrina del rey Carlos III considera que esto es algo a lo que se enfrenta todo el mundo que esté en el ojo público, como es su caso, pero hay que tener en cuenta que este tipo de comentarios puede tener graves consecuencias en los más jóvenes.

La prima del príncipe Guillermo ha contado que esas percepciones han cambiado en los últimos años y ahora se siente más cómoda, sobre todo, desde que vive en Portugal con su marido, Jack Brooksbank, y sus dos hijos, August y Ernst. «Portugal es mi sueño, porque puedo ir al supermercado, hacer ejercicio, llevar el pelo recogido y no me importa. A nadie le importa», ha dicho la princesa, que considera que allí no está sometida a la presión mediática.

Las comidas con la Reina Isabel

Además de hablar de los problemas que tuvo en el pasado, Eugenia ha aprovechado el podcast para contar algunos detalles sobre la rutina de alimentación de la Reina Isabel, sobre todo, en lo que respecta a las comidas familiares. Según ha contado, la familia solía comer en unos 45 minutos y los buenos modales eran una parte fundamenta. Asimismo, Eugenia ha contado que los corgis de la monarca, que viven ahora con el príncipe Andrés, están muy grandes y felices en su nuevo hogar.