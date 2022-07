Boda royal a la vista: Abdalá y Rania de Jordania anuncian el inesperado compromiso de su hija Imán

El mes de julio ha empezado con una noticia estrella en Jordania. Hace tan solo unas horas, la Familia Real hachemita ha anunciado el compromiso de la princesa Imán, hija de los Reyes Abdalá y Rania. Y es que, después de haber permanecido inmersa durante una etapa, de la que se desconoce la duración, en un noviazgo con Jameel Alexander Thermiotis, finalmente ambos habrían optado por darse el “sí, quiero” de manera oficial.

Fue el pasado martes, día 5 de julio, cuando tuvo lugar esta pedida de mano por parte del joven con un sorprendente anillo de oro blanco con un gran diamante en el centro en talla esmeralda. Como no podía ser de otra manera, el monarca jordano no quiso perderse un momento tan especial de la mano de su esposa. Una ocasión a la que tampoco faltaron el resto de hijos del matrimonio: el primogénito, Hussein; Hashem y Salma, además de otros seres queridos de la familia, que probablemente no llegaron a imaginar que Imán tenía pareja y que estaba a punto de enlazarse a ella para siempre. Y es que, la personalidad de este misterioso joven era toda una incógnita hasta ahora, habiendo logrado pese a ser una de las figuras más conocidas de su país, mantener su historia de amor en la más absoluta hermeticidad.

Dejándose llevar por la alegría del momento, la propia Rania de Jordania ha hecho uso de sus redes sociales para confirmar la buena nueva con una tierna imagen oficial de la princesa junto su ahora prometido: “Felicidades a mi querida Imán; tu sonrisa siempre ha sido un regalo de amor desde el día en el que naciste. Os deseo a ti y a Jameel una vida llena de amor y risas”, escribía la Reina, visiblemente emocionada y probablemente ya inmersa en los preparativos propios de una fecha tan especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

De esta manera, Imán se convierte inmediatamente en la primera hija de los reyes de Jordania que pasará por el altar. No obstante, aún no se sabe detalle alguno acerca de la celebración de la gran boda ni cuál será el lugar elegido por los novios para darse el “sí, quiero”. Pero sea como fuere, y teniendo en cuenta el exquisito gusto estilístico que la joven ha heredado de su madre, todo apunta a que la ceremonia y el look de la novia no pasarán desapercibidos en ningún rincón del planeta.

El broche de oro a una vida exitosa

Aunque siempre ha sabido ceder todo el protagonismo a su hermano Hussein al ser éste el heredero del trono jordano, si algo ha destacado de Imán es su saber estar y su gran inteligencia. Hace escasos meses que la joven terminó su carrera en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, el mismo centro en el que estudiaron su padre y el mismísimo Rey Felipe. Y es que, después de haber permanecido plenamente centrada en lo estudiantil, Amán ha querido dar protagonismo también al ámbito sentimental al anunciar a bombo y platillo su matrimonio. Lo cierto es que, por el momento, no se sabe absolutamente nada sobre la vida de su prometido, pero probablemente la Corte hachemita dé más detalles sobre su nuevo miembro de cara a los próximos meses.