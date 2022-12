El fotógrafo Misan Harriman publica una de las imágenes más emotivas del príncipe Enrique llorando

El 2022 está a punto de finalizar, y muchas son las personas que aprovechan estos últimos días del año para hacer un balance especial sobre qué les han traído estos doce meses tanto a nivel profesional como personal. Este es el caso de Misan Harriman, que siendo uno de los fotógrafos más destacados del panorama internacional, ha aprovechado sus redes sociales para compartir una imagen de lo más reveladora sobre el príncipe Enrique.

Teniendo en cuenta la polémica que gira en torno a los duques de Sussex después de la emisión de su docuserie en Netflix, el profesional no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar el lado más sentimental del hijo de Lady Di a través de un par de imágenes en blanco y negro en las que el marido de Meghan Markle aparece llorando sin consuelo mientras se limpia las lágrimas con la bandera del Reino Unido: “Un momento especial a principios de este año. Un momento verdaderamente extraordinario entre el miembro del equipo Invictus Games del Reino Unido, Tony Young, y el príncipe Enrique, el duque de Sussex. El príncipe se sintió visiblemente conmovido después del abrazo y las lágrimas fluyeron alrededor del estadio”, escribía el fotógrafo, dejando entrever que el hijo del Rey Carlos goza de una faceta personal muy profunda, llegando al punto de no poder evitar que las lágrimas caigan por su rostro cuando se trata de algo que verdaderamente le importa. En cuestión de minutos, esta publicación ha reunido más de dos mil “me gusta”, además de los comentarios de algunos seguidores del profesional en cuestión que intentar ponerse en su lugar después de haber visto la docuserie de Netflix para así poder empatizar con el dolor que ha tenido que sufrir al ver algunas actitudes hacia él y hacia su esposa por parte de algunos miembros de su familia.

No obstante, cabe destacar que esta no ha sido la única ocasión en la que los espectadores han podido ver al príncipe Enrique llorando. En algunas secuencias de la docuserie protagonizada tanto por él como por su esposa, el hermano del príncipe Guillermo no ha podido aguantar las lágrimas al recordar algunas situaciones por las que se ha visto obligado a pasar mientras los miembros del clan Windsor no le tendían su mano. Una serie de varapalos por los que al matrimonio no le quedaba más remedio que abandonar sus quehaceres al frente de la Corona británica para entablar una nueva vida alejada de Buckingham y de todo lo que trae consigo. Una decisión un tanto criticada por sus más allegados, y que sin embargo, parece haber hecho feliz a la pareja, que ahora disfruta de un día a día al otro lado del charco en compañía de sus dos hijos en común y siendo ajenos a todo lo que ocurre con respecto a la monarquía inglesa.