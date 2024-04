Nuevo varapalo para el príncipe Harry. A pesar de que se ha visto al duque de Sussex en actitud relajada y distendida hace unos días en Florida junto a su esposa, Meghan Markle, y su amigo, Nacho Figueras, el hijo menor del rey Carlos III ha perdido su primer intento de apelar frente a la desestimación del recurso legal sobre la decisión del Gobierno de retirarle la protección policial de manera permanente cuando se encuentre en Reino Unido.

El hermano del príncipe de Gales interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Londres después de que el Ministerio del Interior decidiera que no recibiría protección policial constante en sus estancias en el Reino Unido, tras anunciar que él y su esposa dejarían de ser miembros en activo de la Familia Real.

El príncipe Harry, en un acto con Meghan Markle. (Foto: Gtres)

Una decisión que generó un gran descontento en el duque de Sussex aunque, en principio, no suponía que no se le proporcionase seguridad, sino que se estudiaría de manera particular cada vez que él viajara a su país natal. De hecho, en su último viaje a Reino Unido, tras el anuncio del cáncer del rey Carlos III, pudimos ver coches policiales escoltando al duque de Sussex. El príncipe Harry no estaba satisfecho con esta opción ya que consideraba que se le debía proporcionar esta protección de manera fija y permanente, como cuando era un miembro en activo de ‘La Firma’.

En la actualidad, los miembros de la Familia Real que ejercen funciones de representación cuentan con protección financiada con fondos públicos y proporcionada por el Estado. Algo que también tenían los duques de Sussex hasta que tomaron la decisión de dar un paso atrás. Sin embargo, Harry se ha quejado de esta cuestión y ha asegurado que no se siente a salvo en su país natal si no se soluciona esta cuestión.

El príncipe Harry, durante su visita a Londres. (Foto: Gtres)

Precisamente por esto, inició una batalla legal para intentar recuperar la seguridad en sus viajes al Reino Unido, pero el Tribunal Superior determinó que la decisión del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas, había tomado una decisión que no estaba fuera de la legalidad y, por tanto, desestimo su caso. Sin embargo, un portavoz de Harry declaró que el duque de Sussex estaba dispuesto a recurrir la decisión del tribunal. No podrá ser, al menos, en los cauces habituales.

Hace apenas unos días, el tribunal denegó a Harry el permiso para apelar y alegó que el hijo del monarca puede recurrir directamente al Tribunal de Apelación. Además, el duque de Sussex ha sido condenado a pagar el 90% de la indemnización del Ministerio del Interior, lo que significa un importe de un millón de euros por los gastos legales que se han generado por el caso. El juez ha rechazado reducir la cuantía, ya que considera que el príncipe Harry ha perdido ‘completamente’ el juicio contra el Gobierno. Habrá que esperar a ver cuáles son sus próximos pasos.