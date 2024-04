Los gestos de Harry y Meghan que no veremos nunca en Kate y Guillermo

El príncipe Harry y Meghan Markle han reaparecido este fin de semana en Florida, en Palm Beach, en un partido benéfico de polo en el que ha participado el hijo menor del rey Carlos III junto a uno de sus grandes amigos, Nacho Figueras. La pareja se ha mostrado cómplice durante toda la jornada, hasta el punto de que ha llamado la atención los gestos de cariño que se ha dedicado de manera continua. Una actitud que no debería de llamar la atención en una pareja de enamorados, pero que sí resulta poco habitual entre los miembros de la realeza, donde las muestras públicas de afecto no son nada corrientes.

A pesar de que no existe una norma escrita en torno a esta cuestión, es bastante inusual ver a los miembros de la familia Windsor dedicándose muestras de cariño en público. No lo hacía la Reina Isabel con el príncipe Felipe -de hecho, ni siquiera se acompañaban mutuamente a las consultas médicas o en los ingresos hospitalarios-, y tampoco suelen hacerlo el rey Carlos III y Camila o los príncipes de Gales. Kate Middleton y el príncipe Guillermo, que pertenecen a la generación más actual de la institución, sí que se dedican miradas cómplices y algún que otro gesto, pero no es habitual que puedan ir de la mano o que se den un beso en público, mucho menos en los labios.

El príncipe Harry, en un acto con Meghan Markle. / Gtres

Sin embargo, para los duques de Sussex, las demostraciones de amor frente a otras personas son algo que forma parte de su día a día, incluso cuando acudían a actos oficiales como parte de ‘La Firma’. Así se ha podido ver en su reciente aparición en el polo en Florida, a la que llegaron de la mano y en la que no dudaron en darse un cariñoso beso en los labios cuando Meghan Markle le entregó el trofeo al príncipe Harry, que se mostró encantado de recibir el premio de manos de su esposa.

El príncipe Harry, en un acto con Meghan Markle. / Gtres

Discreción en público

Si echamos la vista atrás y analizamos la trayectoria de las parejas de la familia Windsor, podremos comprobar que apenas hay gestos de cariño. Una forma de actuar que no se aplica solamente a matrimonios o parejas, sino también entre miembros de la familia y que no responde estrictamente a una regla protocolaria, sino a una costumbre en la forma de actuar.

Kate Middleton, con el príncipe Guillermo en un acto. / Gtres

Ni los reyes Carlos y Camila, ni la princesa Ana y su marido, ni los duques de Edimburgo, ni tampoco los príncipes de Gales muestran su amor en público. No se dan la mano, ni mucho menos se besan en los labios, más allá de algún discreto beso en la mejilla, con motivo de alguna cuestión concreta como, por ejemplo, una victoria en el polo o similar.

Una actitud que responde a una forma de ser discreta y a un deseo de mantener cuestiones que pertenecen al ámbito personal de la manera más privada posible. Eso sí, en el caso de los príncipes de Gales, en ocasiones puntuales sí que se puede apreciar la complicidad entre ambos, sobre todo, en algunos gestos de protección por parte de Guillermo hacia su esposa, como cuando le coloca la mano en la espalda.