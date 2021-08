Haakon y Mette Marit están a punto de celebrar su vigésimo aniversario de boda, pero la pareja ya ha comenzado a festejar esta fecha tan especial a su manera. Lo han hecho concediendo una entrevista muy especial a una de las emisoras de radio con más audiencia del país, donde han hablado de estos veinte años de matrimonio y de cómo ha ido evolucionando su relación con el paso del tiempo.

Unas sinceras declaraciones en las que el matrimonio no ha tenido problema en hablar sobre uno de los temas que más condiciona su día a día, la fibrosis pulmonar que desde hace años padece Mette Marit y que, a ojos de muchos, ha puesto en entredicho su capacidad para asumir su papel como reina consorte en el futuro. Una situación que preocupa a la pareja ya que, en algún momento, serán ellos quienes tengan que relevar al rey Harald en la jefatura del Estado y, dadas las circunstancias actuales y los problemas de salud que arrastra el monarca, ese instante se antoja no tan lejano. Sin embargo, tanto Haakon como Mette Marit afrontan unidos este horizonte: «en el tiempo que he estado enferma, se ha vuelto más importante para mí que nunca ser simplemente Mette. Y eso está bien. Que no tengo que definirme a mí misma sobre la base de que soy una princesa heredera, sino que se me permite ser Mette primero», ha dicho la Princesa, que ha tenido que cambiar algunos aspectos de su vida debido a esta dolencia.

A pesar de que los comienzos de su relación no fueron fáciles, con el tiempo han demostrado formar un tándem perfecto. La de Haakon y Mette Marit fue la primera de las bodas reales del siglo XXI y la primera también en la que la novia tenía un pasado relativamente conflictivo para el momento. Fue algo complicado para los noruegos aceptar que la joven tenía un hijo de una relación anterior, pero esto no afectó al Príncipe: «el hecho de que tuviera un hijo pequeño realmente solo me dijo que no tenía miedo de asumir el compromiso y la responsabilidad. Ella no se volvió menos atractiva a mis ojos por esa razón», ha declarado Haakon, que ha explicado que lo suyo con Mette Marit fue como un flechazo, algo que ella misma ha recalcado.

Lo más positivo es que la pareja contó en todo momento con el apoyo de su familia. No hay que olvidar que el propio rey Harald de Noruega se encontró con problemas a la hora de contraer matrimonio con Sonia y mantuvo una intensa lucha con su padre que casi le cuesta el trono, de manera que no estaba dispuesto a repetir la historia. Él mismo había sido inmensamente feliz junto a su esposa y quería lo mismo para sus hijos.