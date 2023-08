Justo cuando se cumplen 26 años de la muerte de Diana de Gales, sus dos hijos toman la palabra, aunque no para hablar de la Princesa. A apenas unos días de que comience el mes de septiembre, el príncipe Enrique ha sorprendido al presentar un nuevo documental para Netflix. Un proyecto centrado en una de las iniciativas más importantes de la agenda del duque de Sussex, los Juegos Invictus, con los que lleva volcado muchos años. En esta ocasión, el documental cuenta con cinco capítulos en los que se va a seguir a varios de los competidores de la última edición de esta iniciativa.

Los Juegos Invictus se crearon en el año 2014, cuando Enrique era todavía miembro activo de la Familia Real y no había conocido a su esposa, Meghan Markle. Este proyecto está dirigido a militares veteranos de las Fuerzas Armadas y heridos de guerra. A pesar de su salida de ‘La Firma’, el hijo menor de Carlos de Inglaterra ha continuado muy implicado con este proyecto, dada su vinculación personal con el Ejército. Hay que recordar que el Príncipe ha estado en varias misiones en zona de conflicto, como es el caso de Afganistán, algo de lo que ha hablado abiertamente en varias ocasiones.

Esta vez, el duque de Sussex ha vuelto a recordar su experiencia como miembro de las Fuerzas Armadas y ha cargado duramente contra los Windsor. El Príncipe ha comentado que, en su etapa en Afganistán, «algo dentro de él se vino abajo», pero nadie le ayudó a poder superarlo: «No tenía esa estructura de apoyo, esa red o ese asesoramiento de expertos para identificar lo que realmente estaba pasando conmigo», ha dicho el hijo menor del monarca, en relación a la falta de ayuda que sintió por parte de los Windsor.

Meghan Markle y el príncipe Enrique en un vídeo / Technology Youth Power Fund

Asimismo, Enrique ha comentado que considera que este problema tiene un origen mucho más remoto, precisamente, en lo que ocurrió cuando murió su madre: «Se desencadenó algo en mí. Perdí a mi madre siendo joven y fue un trauma del que no era consciente», ha comentado el hermano del príncipe de Gales que, ahora es consciente de que la pérdida de su madre tuvo un impacto enorme en su salud mental que no se trabajó cuando era indispensable. «Nunca se habló de ello, durante todos esos años no tuve ninguna emoción, no podía llorar, no podía sentir», ha dicho.

Ante el revuelo que han ocasionado estas nuevas declaraciones por parte del príncipe Enrique, la Casa Real no ha hecho declaraciones. Algo que, por cierto, suele ser habitual entre los Windsor. Sin embargo, pese a que, por el momento, la mayor parte de sus miembros están disfrutando de los últimos días de descanso y todavía apenas han retomado la agenda oficial, los príncipes de Gales han aprovechado para compartir en sus redes sociales una breve publicación en relación a la próxima edición del Premio Earthsot, una de las iniciativas más importantes de la agenda del príncipe Guillermo.

Publicación del príncipe Guillermo. / Redes Sociales

Aunque no se ha confirmado por qué el hijo mayor ha elegido este momento para recordar públicamente su compromiso con el medio ambiente y uno de sus proyectos más especiales, lo cierto es que ha llamado mucho la atención que Guillermo haya vuelto al mundo virtual justo el mismo día del lanzamiento del documental de su hermano, con el que mantiene una relación más que tensa. ¿Será este un nuevo capítulo de la guerra abierta entre los hermanos, en una fecha especialmente simbólica para ambos o, simplemente, habrá sido el resultado de una serie de casualidades?. Solo ellos lo saben pero, lo cierto es que ahora, todos los ojos están puestos en los hijos de Diana de Gales y en cómo van a recordar a su madre en el aniversario de su muerte.