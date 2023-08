La nueva ‘bomba’ del príncipe Enrique a su familia en una fecha clave

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, vuelven a copar toda la actualidad de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras por sus desavenencias con la familia del duque Sussex, y las reiteradas declaraciones de éste con mensajes clave de fondo. El último, sin ir más lejos, ha llegado de la mano de la nueva producción de Netflix de la que el menor de los dos hijos del actual Rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, Diana, princesa de Gales, es productor ejecutivo: Heart of Invictus.

Se trata de un proyecto audiovisual dirigido por Orlando von Einsiedel y la productora Joanna Natasegara, que sigue la historia de seis personas que compitieron en los Invictus Games del año 2022, que se celebraron en La Haya, en los Países bajos. Un evento internacional, cabe recordar, que fue fundado por el hijo del soberano en 2014, en homenaje a los militares veteranos o heridos en acto de servicio. «Desde los primeros Juegos Invictus en 2014, sabíamos que cada competidor contribuiría de manera excepcional a un mosaico de resiliencia, determinación y resolución», señalan desde la autoría.

El príncipe Enrique en un acto oficial / Gtres

Ha sido este miércoles día 30, a pocos días del cumple de Enrique y el aniversario de muerte de su madre, cuando el documental ha visto la luz y destapado así, al margen de lo ya contado, nuevas declaraciones del príncipe que podrían disgustar a varios miembros de su familia y ser motivo de un nuevo sisma. Especialmente, con su padre y su hermano, el príncipe Guillermo; pues tienen que ver con la propia experiencia de Enrique en Afganistán y la muerte de veinticinco talibanes en la guerra, y con su regreso a casa en 2008: «Mi mayor lucha fue darme cuenta de que nadie de mi alrededor podía ayudarme. No tenía ningún apoyo, ni una red de asesoramiento para identificar lo que me estaba pasando», comienza diciendo.

«La única razón por la que se me permitió ir a Afganistán fue porque se mantenía en secreto. Estuve 10 semanas y nadie lo supo, solo la prensa británica que dijo: ‘Nos mantendremos en silencio’. Finalmente, narra, fueron medios de comunicación alemanes y australianos quienes anunciaron que Harry estaba prestando servicio militar en Afganistán, viéndose obligado entonces éste, a regresar a su ciudad de origen. «Tener que volverme a casa me cabreó, pero era importante para la seguridad de todos los que me rodeaban», añade.

El príncipe Enrique durante el servicio militar / Gtres

De igual modo, el príncipe Enrique no se corta en hablar de su prohibición de no vestir el uniforme militar que le impuso la Corona británica tras haber perdido los honores militares que ésta le entregó, y no pertenecer al Ejército británico. Fue el 1 de abril de 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando el príncipe Enrique y Meghan Markle renunció al tratamiento de alteza real y al sustento económico de la Corona, aunque no fue hasta casi un año más tarde, el 19 de febrero de 2021, cuando se hizo público que no volverían a ejercer funciones reales.

El príncipe Enrique pasó por dos etapas en el Ejército británico y Afganistán: la primera, entre 2007 y 2008; y la segunda, en 2012, en la que estuvo 20 semanas junto a la Army Air Corps.