Cuando están a punto de cumplirse 26 años de la muerte de Diana de Gales, el recuerdo de la Princesa continúa muy vivo. Su legado se mantiene a través de sus hijos -distanciados en estos momentos-, pero, además, la memoria de la que fuera primera esposa de Carlos de Inglaterra permanece muy presente. Por ejemplo, casi tres décadas después de su fallecimiento, los looks de Diana de Gales siguen generando interés y, año tras año, vuelven a convertirse en tendencia y muchas firmas no dudan en reinterpretarlos.

Diana de Gales con el jersey de ovejas en una imagen de archivo. / Gtres

El pasado mes de julio se conoció que, tras varias décadas perdido, el jersey ‘Black sheep’ que lució la entonces prometida de Carlos III, se va a subastar en Sotheby’s de Nueva York. Tal como trascendió en su momento, fue en marzo cuando una de las diseñadoras y creadoras de la firma Warm & Wonderful Knitwear encontró por casualidad en su ático una pequeña caja que contenía el jersey de Diana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sotheby’s (@sothebys)

Según se ha podido saber, la madre de los príncipes Guillermo y Enrique devolvió el suéter a la firma después de que se le soltaran algunos puntos al engancharse con su sortija de compromiso. En una carta que envió junto al jersey, Diana pedía a la firma que lo repasasen, pero, en lugar de eso, desde la marca le enviaron uno nuevo. Por este motivo, el primer suéter que llevó la Princesa se quedó guardado en una caja, donde ha aparecido ahora.

Cartas del equipo de Diana de Gales sobre el divertido jersey. / Gtres

La pieza va a ser la protagonista de la subasta inaugural ‘Fashion Icons’ de Sotheby’s New York, que comienza este 31 de agosto y que va a prolongarse hasta el próximo día 14 de septiembre. Según algunos medios, se espera que el jersey pueda alcanzar hasta 80.000 euros en la subasta, aunque lo cierto es que la prenda sigue siendo uno de los básicos de la firma, y está disponible en su página web en diferentes tallas por un precio algo superior a los 300 euros. No obstante, a lo largo de los años han sido muchas las marcas que, de una manera o de otra, han recreado este icónico look, para hacerlo accesible a todos los públicos.

Para la Princesa, esta era una de sus prendas preferidas y la llevó en varias ocasiones. Precisamente por eso, no es extraño que cuando se le enganchó, solicitara que la reparasen o le enviasen una nueva. Algunas fuentes apuntan a que el especial cariño que Diana tenía al jersey se debía a que, en cierta manera, se sentía identificada con esa oveja negra que aparece en la zona inferior izquierda de la prenda y que es diferente al resto. Ella misma sentía que era distinta a los demás y que no encajaba bien en el entorno que le había tocado vivir, aunque nunca habló abiertamente de ser una ‘oveja negra’ como tal.