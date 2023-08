A escasos días del aniversario de la muerte de Lady Di, su sobrino se ha convertido en el gran protagonista de la prensa internacional. Louis Spencer ha sido nombrado uno de los solteros más populares de Gran Bretaña y, a pesar de ser sobrino de ‘la princesa del pueblo’, mantiene un perfil bajo, alejado del foco mediático y con el corazón completamente vacío para ser ocupado por quien consiga conquistarlo.

Eso sí, aunque le gustaría no ser motivo de noticia, Louis será heredero del título de su padre, vizconde de Althorp, al ser el primer varón de sus cuatro hermanos. Además, también le pertenece la finca Althorp donde está enterrada su tía, Diana de Gales.

Pero por más vínculos que tenga con la realeza, ha dejado claro en más de una ocasión que su intención es labrarse su propio futuro de la mano del arte. En concreto, quiere proyectar su carrera en el cine y, en algún momento, dar el salto a Hollywood. Para ello, se ha formado en la escuela ArtsEd de Londres, una de las más prestigiosas de la ciudad en cuanto a artes escénicas se refiere. Fue el pasado mes de septiembre cuando conocimos la noticia gracias a su padre, Charles Spencer, quien compartió con orgullo este paso adelante de su hijo en las redes sociales. «Además, ha sido elegido para pronunciar el discurso de despedida de su promoción. Un discurso maravilloso, pronunciado a la perfección, conmovedor, generoso, agradecido, en el que se ha referido a muchos de sus 80 compañeros de clase. Un último abrazo al director y listo, ¡a por su carrera! No puedo estar más orgulloso de él», escribió. Por esta escuela han pasado actores británicos de renombre que han terminado participando en producciones como Juego de tronos, Mary Poppins o Los Bridgerton, donde encajaría a la perfección el futuro vizconde.

De su vida privada, con la discreción por bandera, apenas se conocen detalles. No obstante, se sabe que todavía no ha encontrado al amor de su vida. Recientemente, Louis Spencer fue nombrado uno de los solteros de oro más atractivos del mundo por la revista Tatlet. El mismo medio le definió como «alto, elegante y muy guapo», pero discreto. Hasta tal punto que, incluso, borró su cuenta de Instagram, algo que no tiene sentido si su intención es llegar a ser un actor de renombre.

No se lleva bien con las cámaras, y su primera aparición pública fue en 2011, en la boda del príncipe Guillermo y Catalina Middleton. Entonces, con tan solo 17 años, fue eclipsado por sus hermanas, aunque parece que el cuento se ha dado la vuelta. Cuatro años después, reapareció de forma estelar e inesperada en las redes sociales de Nicki Minaj, pero cuando acaparó todas las miradas (sin ser eclipsado por nadie) fue en la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle celebrada en 2018. Recibió infinidad de propuestas de matrimonios y miles de halagos en la red, pero prefirió mantener el título de soltero de oro, uno de lo más aclamados de Gran Bretaña.