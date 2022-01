De España a Holanda, las grandes citas de la agenda royal en 2022

A punto de acabar el 2021 y con la situación sanitaria en un momento bastante crítico, se hace complicado pensar en cuáles serán las grandes citas del calendario royal de cara a los próximos meses. Sin embargo, el 2022 viene cargado de numerosos compromisos de gran relevancia en el ámbito de la realeza y aunque es posible que muchos de ellos queden pospuestos o incluso cancelados, a priori nos resistimos a no hacer un repaso de la escena royal de cara a este año que va a empezar en breve.

En las últimas semanas, las cancelaciones y modificaciones de los actos de las agendas de las diferentes casas reales de Europa han sido constantes, a lo que se suman otros factores como la situación de riesgo generalizado en el mundo que ha hecho que se tengan que tomar especiales precauciones.

La Casa Real de Suecia anunciaba que la Reina Silvia hacía un parón en su agenda después de sentirse mal tras la ceremonia de entrega de los Premios Nobel, acto del cual también se ausentaba Mette Marit en Noruega. En el Reino Unido, la Reina Isabel ha renunciado a su Navidad en Sandringham y la princesa Ana se encuentra confinada después de que su marido haya dado positivo.

Ante esta situación, son muchos los actos oficiales que están en el aire por el aumento de los contagios. 2022 debía arrancar con una de las citas más importantes para la Casa Real de Dinamarca. La Reina Margarita celebra este año cinco décadas en el trono, pero ya se ha confirmado que los fastos van a quedar pospuestos por las circunstancias hasta después del verano. No es la primera vez que la Reina tiene que enfrentarse a una cancelación así, sino que en 2020 tampoco pudo celebrar su ochenta cumpleaños con miembros de las diferentes casas reales, ya que la situación no lo permitía.

No solo Margarita tiene por delante un año importante. Ingrid de Noruega cumple 18 años y ya se ha anunciado que no habrá fiesta por este aniversario. También se ha cancelado el viaje que sus padres, los príncipes Haakon y Mette Marit tenían previsto al Suecia, donde Victoria y Daniel iban a ejercer de anfitriones y que iba a llevarse a cabo a finales de enero. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre el cumpleaños de la princesa Mary de Dinamarca, que cumple cincuenta años en febrero y ya se habían organizado algunos eventos. Es probable que parte de ellos se mantengan, pero otros queden cancelados.

La que sí tiene previsto disfrutar de una imponente celebración es la Reina Isabel. La monarca cumple setenta años en el trono. Un Jubileo de Platino que en el Reino Unido quieren festejar por todo lo alto siempre que las circunstancias lo permitan. En un principio, está previsto que tenga lugar en el mes de junio, coincidiendo con la celebración oficial del cumpleaños de la monarca, el Trooping the Colour, y se prolongarán durante tres días.

Más allá de la Reina Isabel, entre los Windsor hay importantes cumpleaños este 2022. Kate Middleton arranca el año alcanzando cuatro décadas de vida. Una cifra muy relevante para la que seguro que la familia organiza algún tipo de festejo, aunque no se tiene aún constancia. La misma edad la alcanza este año su marido, el príncipe Guillermo, aunque en su caso más tarde, en las últimas semanas de junio. A falta de confirmación oficial y a la espera de la evolución de la situación, es probable que en el caso del duque de Cambridge sí pueda haber algún tipo de homenaje oficial.

Al margen de cumpleaños, este 2022 viene cargado de aniversarios de boda. Los Reyes de Holanda celebran veinte años de casados, Guillermo y Stephanie de Luxemburgo cumplen diez y los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, sesenta. Estos últimos es poco probable que lo celebren juntos.

Y en España, quien alcanza una cifra especial es la Reina Letizia. En septiembre, la consorte cumple cincuenta años y en este caso tampoco se esperan grandes fastos. Lo más probable es que desde la Casa de S.M. el Rey se distribuyan una serie de imágenes oficiales, de la misma manera que ocurrió en su cuarenta cumpleaños, o en el del Rey.