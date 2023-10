El gesto de la Princesa Leonor durante su jura de bandera que no ha pasado inadvertido

El próximo 31 de octubre la Princesa Leonor cumplirá 18 años. Es una de las fechas más esperadas de los últimos tiempos, pero antes de que llegue este momento tan esperado ha tenido lugar un acontecimiento que ya ha marcado un antes y un después.

La hija mayor del Rey de España ha jurado bandera en Zaragoza, en un acto al que han asistido más de 2.000 invitados, entre los que se encontraban la ministra de Defensa del Gobierno, Margarita Robles. Los 411 cadetes han estado brillantes, pero es cierto que Leonor de Borbón ha destacado. Era la que más peso tenía y ha resuelto la situación con una maestría excelente. Afortunadamente el tiempo les ha acompañado.

Los Reyes de España en la jura de bandera de la Princesa / GTRES

El Rey Felipe y la Reina Letizia han estado pendientes de todos los detalles. Muy orgullosos de su primogénita, no han disimulado su emoción y su presencia en Zaragoza ha dejado imágenes realmente interesantes. Doña Letizia es una gran Reina, pero nunca ha descuidado su papel como madre, por eso era tan interesante ver su comportamiento durante la jura de bandera de la Princesa de Asturias. Mostrando su mejor sonrisa, ha seguido los movimientos de la heredera al trono español, sin duda la gran protagonista del fin de semana.

La Princesa Leonor brilla en Zaragoza

Leonor de Borbón jurando bandera / GTRES

A pesar de que lo último que ha pasado está teniendo mucha repercusión lo cierto es que Leonor de Borbón lleva tiempo recibiendo buenos comentarios. Desde que llegó a la Academia General Militar de Zaragoza demostró que estaba a la altura de lo que se esperaba de ella. El director del centro aseguró que no iba a disfrutar de ningún privilegio y es justo lo que ha pasado. La hija de los Reyes de España está completamente integrada entre sus compañeros, por eso a nadie le ha extrañado lo cómoda que se ha mostrado durante la jura de bandera. Ha sido la primera en besarla.

Leonor de Borbón besando la bandera / TVE

«La cara de la Reina Letizia es de plena emoción», declara el comentarista de TVE. «Dentro de poco entrará en la mayoría de edad con todo lo que eso significa», añade. «Hemos visto en aplauso de todas las familias en ese beso simbólico de la Princesa de Asturias». Durante este momento ella no ha perdido la seriedad, pero doña Letizia ha hecho un pequeño gesto que demuestra el orgullo que siente por su hija.

No desfilará en el 12 de octubre

Ha llamado mucho la atención la seriedad de la Princesa Leonor. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ha sido cuando ha cruzado miradas con su padre, el Rey de España, quién besó la misma bandera en la misma Academia, pero en un acto muy diferente. Leonor y sus más de 400 cadetes han mostrado su mejor versión delante de 2.000 invitados.

La Princesa mirando al Rey Felipe / GTRES

Sin embargo, don Felipe VI protagonizó un juramento diseñado exclusivamente para él. En TVE han explicado que los tiempos han cambiado y la organización ha sabido adaptarse a las circunstancias sociales del momento, por eso ahora hay tantas damas cadetes, entre las que se encuentran la heredera al trono.

Leonor de Borbón no desfilará el 12 de octubre porque todavía está en formación y hay como mínimo hay que tener un año de experiencia. No obstante, ha quedado demostrado que la Princesa aprende a pasos agigantados. La vida dentro de la Academia es muy estricta, pero ella no ha puesto ningún impedimento y no cuenta con privilegios, por eso está tan bien adaptada entre sus compañeros.

Princesa Leonor durante su jura de bandera / GTRES

«No todos han aguantado, algunos que entraron con la Princesa Leonor han terminado abandonando porque no están capacitados, por eso el baile de cifras entre los que ingresan y los que están en la jura de bandera», explican en TVE. Es algo que la Academia Militar de Zaragoza tiene previsto. Durante las dos primeras semanas todo el que lo necesita puede abandonar.