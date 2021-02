Desde el pasado martes, el príncipe Felipe de Edimburgo permanece ingresado en el hospital Rey Eduardo VII de Londres. El marido de la reina Isabel era trasladado a la capital desde el castillo de Windsor como medida de precaución tras encontrarse indispuesto varios días y como recomendación de su médico personal. Aunque por ahora no han trascendido las causas que han motivado su ingreso, fuentes oficiales han confirmado que no tiene nada que ver con el coronavirus -el Duque ya fue vacunado junto a la Reina-, y que además se encuentra estable y de buen humor. No se ha dicho tampoco si está previsto que reciba visitas o que vuelva pronto a su residencia, lo que ha despertado todas las alarmas en torno a su situación.

Una situación que, si bien en un principio no debería revestir gravedad a tenor de lo que han anunciado fuentes oficiales, no deja de ser preocupante por la edad y la delicada salud ‘de hierro’ que arrastra el consorte desde los últimos años. No hay que olvidar que poco antes de la Navidad de 2019 también tuvo que ser ingresado unos días, lo que generó numerosos rumores sobre su estado que quedaron descartados cuando regreso a Sandringham por su propio pie.

Por ahora, ni la reina Isabel ni otros miembros de la familia se han trasladado hasta el centro hospitalario para visitar a Felipe de Edimburgo debido a las restricciones a causa de la pandemia, pero están en contacto permanente con su equipo médico para conocer su evolución. No obstante, se trata de detalles que no han trascendido más allá del entorno privado de la familia.

Sin embargo, un reciente movimiento por parte del príncipe Harry ha despertado numerosas sospechas. Según confirma el tabloide “The Mirror”, el duque de Sussex se ha puesto en cuarentena en su residencia de Montecito. Lo ha hecho apenas unos días después de anunciar que iba a ser padre por segunda vez y cuando acaba de saberse que va a conceder junto a Meghan Markle una entrevista exclusiva a Oprah Winfrey, algo que no ha sido muy del agrado de la cúpula de la institución.

Tal como adelanta el diario, Harry se ha aislado como medida de prevención por si tuviera que viajar de manera urgente al Reino Unido. El Duque no se encuentra solo, sino que está confinado con su esposa y su hijo mayor que, previsiblemente, le acompañarían en caso de que ocurriera lo peor y el príncipe Felipe de Edimburgo falleciese. No se sabe si ha sido una iniciativa propia de Harry o desde Buckingham le han pedido que tome esta precaución por si tuviera que volar de manera urgente.

Además de esto, la misma fuente asegura que el duque de Sussex tiene preparado un vuelo privado por si de repente tuviera que viajar a Reino Unido a la mayor brevedad. Un detalle que muchos han visto como una clara evidencia de que desde la Casa Real no se está contando toda la verdad en torno al estado de salud del príncipe Felipe de Edimburgo, que podría ser mucho más grave de lo que se ha indicado.

No hay que olvidar que Estados Unidos es uno de los territorios en la ‘lista roja’ para el Reino Unido, lo que supone que los viajeros que lleguen deben guardar una cuarentena obligatoria de dos semanas. Sin embargo, Harry, al ser miembro de la familia real, podría evitar esto si se hace una prueba al salir y otra al llegar, cuyos resultados han de ser negativos. Por este motivo, si en realidad la situación es tan crítica, no es extraño que el Duque haya preferido guardar cuarentena para evitar riesgos.