La próxima semana será especialmente intensa para los Reyes Felipe VI y Letizia, con una agenda que combina deporte, diplomacia, cultura y apoyo al talento joven, mostrando la capacidad de la Corona para moverse entre escenarios nacionales e internacionales con igual solvencia. El itinerario arranca este mismo sábado 21 de marzo. La Reina Sofía continuará su agenda en Miami con la entrega del prestigioso premio Sophia a la excelencia en el Pérez Art Museum. Este galardón reconoce trayectorias destacadas en el ámbito cultural y académico y reafirma el compromiso de la Reina con la promoción del talento y la educación, pilares fundamentales de su labor institucional. Al día siguiente, doña Sofía cerrará su estancia en Estados Unidos con la firma de un convenio entre el Queen Sofía Spanish Institute y el International Studies Foundation, un acto que fortalece las alianzas educativas y fomenta proyectos de colaboración global.

Mientras, el Rey Felipe VI centrará su actividad en España con un calendario igualmente exigente. El sábado 21, se desplazará al Circuito de Madrid Jarama-RACE para asistir al «Madrid Mundial de Fórmula E – 2026 Madrid E-Prix», un evento que refleja su interés por la movilidad sostenible, la innovación tecnológica y el deporte de élite. La presencia del monarca en este tipo de competiciones no solo otorga visibilidad institucional, sino que también subraya la relevancia de España en el desarrollo de deportes sostenibles a nivel internacional.

La Reina Sofía con Paloma O’Shea. (Foto: Gtres)

El lunes 23, el Rey inaugurará el Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, Alimentaria 2026, en Barcelona, apoyando un sector estratégico que combina tradición, innovación y proyección global. El martes 24 arrancará con la reunión del Patronato de Honor de la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas y la entrega de acreditaciones a la XI promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España, actos que consolidan la estrategia de marca país y respaldan la excelencia empresarial española. Por la tarde, Felipe VI recibirá al general Alexus G. Grynkewich, comandante del Mando Supremo Aliado en Europa, reforzando las relaciones estratégicas y la cooperación internacional en defensa.

El miércoles 25, los Reyes Felipe y Letizia mantendrán un encuentro con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, seguido de un almuerzo oficial en su honor. Esta jornada combina diplomacia bilateral y hospitalidad institucional, reflejando la función de la Corona como puente entre España y otros países, y resaltando su papel en la promoción de relaciones internacionales sólidas y constructivas.

Los Reyes Felipe y Letizia durante un acto oficial. (Foto: Gtres)

La semana concluirá el jueves 26 con dos actos de gran significado. La Reina Letizia mantendrá una reunión de trabajo con el Real Patronato sobre Discapacidad, subrayando su compromiso con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, mientras que el Rey clausurará la tercera etapa del Tour del Talento con la proclamación del premio princesa de Girona Internacional 2026 en sus categorías de «Creaempresa» e «Investigación» en Alcalá de Henares, respaldando la innovación y creatividad de la juventud española.