Feroces críticas a Meghan Markle por sus ‘inapropiados’ looks en Nigeria

El viaje de los duques de Sussex a Nigeria ha levantado muchas ampollas, sobre todo, entre los Windsor, que se han mostrado muy desconformes con la actitud de Meghan Markle y el príncipe Harry. A pesar de que la pareja manifestó expresamente su deseo de no ser parte de la estructura oficial de la Familia Real, su forma de comportarse en el país africano contradice sus palabras, ya que allí fueron recibidos como autoridades. Algo que la Familia Real no está dispuesta a consentir.

Sin embargo, no es este el único frente al que el matrimonio tiene que enfrentarse a consecuencia de este viaje. Meghan Markle está en el punto de mira debido a los looks que llevó en su estancia en Nigeria, que ha generado fuertes críticas, sobre todo, por parte de la primera dama de Nigeria, la senadora Oluremi Tinubu.

Meghan Markle, en una imagen reciente junto al príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Tal como ha trascendido, Oluremi Tinubu está muy molesta por los estilismos que lució la duquesa de Sussex en este viaje y la actitud de Meghan Markle al dirigirse a las nigerianas como si ella fuera una más: «Me veo a mí misma en cada una de vosotras», dijo la esposa del príncipe Harry en su primer acto en Abuya. Un acto en el que el hijo menor del rey Carlos III habló sobre la importancia de cuidar la salud mental y recordó la figura de su madre, Diana de Gales.

Meghan Markle, y el príncipe Harry, juntos en un acto. (Foto: Gtres)

La norteamericana llevó a Nigeria una maleta cargada de diseños de importantes marcas, incluidas firmas como Yves Saint Laurent, Carolina Herrera o Burberry. Esto ha sido, precisamente, lo que ha criticado la primera dama, que considera que los estilismos elegidos por la duquesa de Sussex estaban completamente fuera de lugar para las circunstancias, sobre todo, porque algunos de los looks tenían llamativos escotes o aberturas, tipo cut out: «Esto no es la Gala Met», ha dicho tajante la Oluremi Tinubu.

Ha sido el tabloide británico The Sun el que ha recogido las declaraciones de la primera dama de Nigeria, muy molesta por las elecciones de estilo de Meghan Markle en su viaje al país. Durante un discurso para conmemorar el primer año en el cargo del presidente Bola Tinubu, la primera dama ha recalcado que las mujeres y las niñas de Nigeria «no quieren imitar ni tratar de emular a las estrellas de cine de Estados Unidos con su desnudez», en alusión a algunos de los looks de la duquesa de Sussex durante su estancia allí. «Tenemos que hacer algo. Dejar claro que no aceptamos la desnudez en nuestra cultura», ha sentenciado. Sin duda, un nuevo frente abierto para la nuera del rey Carlos III, que se mostró encantada en Nigeria, sobre todo, tras descubrir que tenía ancestros procedentes del país.