De Felipe VI a Alberto de Mónaco: royals accidentados en su tiempo libre

Desde hace algunas semanas, el Rey Felipe VI lleva en la mano izquierda una férula por una lesión que sufrió mientras practicaba deporte. Según se confirmó, el jefe del Estado padece una pequeña fisura en el hueso escafoides, debido a una caída mientras jugaba al pádel. En un primer momento, don Felipe llevaba un vendaje preventivo por la lesión en la muñeca pero, en los últimos días ha cambiado esta venda por una férula de color negro, con la que le hemos visto aún en el reciente viaje de Estado de Sus Majestades a Dinamarca. Aunque algunos medios publicaron que don Felipe había tenido que pasar por quirófano, desde el Palacio de la Zarzuela desmintieron cualquier tipo de intervención y aseguraron que los médicos están esperando a que el hueso suelde de forma natural con reposo e inmovilización. Solo en caso de que no lo haga, tendrá que procederse a la operación, pero de momento habrá que esperar.

El Rey Felipe VI con una férula en la mano izquierda. / Gtres

El Rey Felipe VI es un gran apasionado del deporte, de hecho, durante el verano aprovechar para practicar vela con sus compañeros de regatas en Mallorca y, en invierno, también es habitual que haga algún viaje para esquiar en diferentes puntos de España y también fuera de nuestras fronteras. No obstante, también practica otros ejercicios, como es el caso del pádel.

Royals ‘accidentados’

Sin embargo, Felipe VI no ha sido el único royal que en los últimos días ha sufrido algún tipo de percance. Por ejemplo, esta misma semana conocíamos que al príncipe Alberto de Mónaco le habían tenido que dar tres puntos en la barbilla a consecuencia de una caída. En este caso, un contratiempo que no se ha producido practicando deporte sino, curiosamente, jugando con su hija menor, la princesa Gabriella.

Pero, más allá del Rey Felipe VI o del príncipe Alberto de Mónaco, también hay otro príncipe que ha reaparecido con una mano vendada. Se trata del príncipe Carlos Felipe de Suecia. Hace unos días, el hijo de los reyes Carlos Gustavo y Silvia acudió a un compromiso oficial con la mano derecha vendada. Un detalle que, como es lógico, llamó mucho la atención.

El príncipe Carlos Gustavo de Suecia con una venda en la mano. / Gtres

No obstante, la situación del hermano de la princesa Victoria de Suecia no reviste ningún tipo de gravedad, tal como han confirmado fuentes oficiales, aunque en su caso, sí que se ha tenido que someter a una intervención quirúrgica: «El príncipe Carlos Felipe sufrió una desafortunada caída durante una actividad familiar la semana pasada y se lesionó el brazo. Su se ha sometido a una operación menor en el hospital después de que se cayera durante un paseo con su familia», han declarado fuentes oficiales a medios suecos. No se han dado, por ahora, más detalles sobre cómo fue la caída del príncipe, aunque su situación no ha repercutido en su agenda oficial.