«.. Me caso con la mujer que amo…», decía Felipe de Borbón y Grecia un día como hoy hace exactamente 20 años, durante el banquete de su boda con la periodista Letizia Ortiz Rocasolano celebrado en el Palacio Real de Madrid con más de mil invitados de postín.

Era una boda real por amor, algo no muy habitual entre la sangre azul de generaciones pasadas. Un enlace que en su día levantó ampollas. La periodista no fue bienvenida en algunos de los círculos sociales ni reales. Felipe, su novio, apostó fuerte por ella y ganó.

22 mayo 2024, Boda Real. (Foto: Gtres)

Hoy, 20 años después, el tiempo demuestra que Felipe VI tenía razón. Letizia era no sólo el amor de su vida, sino la mujer adecuada para ceñir la corona de Reina.

Los reyes en 2014, en su 10 aniversario. (Foto: Gtres)

Felipe de Borbón, entonces Príncipe de Asturias, había elegido a la mujer llamada a ser reina de España por amor. Y así quiso dejarlo claro entonces y así lo ha evidenciado a lo largo de estos 20 años juntos. Superando desencuentros – que los hubo- y educando sin fisuras a sus dos hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Desafiando lo inimaginable, hasta a su propia familia.

Los Príncipes de Asturias en la cena de gala por la boda de Victoria de Suecia en 2010. (Foto: Gtres)

Nadie supo nada durante un tiempo. La historia de amor entre un príncipe heredero y una periodista de televisión española era un secreto guardado con candado. Vivieron su apasionado romance en la absoluta clandestinidad. Protegidos en un círculo cerrado de amigos y familia, que fueron mudos. No podía saberse para no estropearse, esa era la consigna . Y así fue.

Los príncipes de Asturias en la boda de Jesús Ortiz el 26 junio de 2004. (Foto: Gtres)

La historia tiene un principio. Letizia Ortiz presentaba el telediario de TVE y al entonces Príncipe le gustó desde el primer momento aunque a través de la pequeña pantalla. En ese ambiente periodístico, ambos se conocieron durante un plan pergeñado -o no tanto- con un puñado de amigos, unas 20 personas. Era el 17 de octubre de 2002. Entonces el periodista Pedro Erquicia celebró una reunión informal en su casa. «La primera vez que nos vimos fue hace más de un año, pero fue un encuentro casual que no tuvo trascendencia», dijo el propio Rey en su pedida de mano en noviembre de 2003. Según los allí presentes «se pasaron toda la noche hablando». Era octubre de 2002 y, un año antes antes, Felipe había roto con Eva Sannum.

Romance secreto

Hay quien dice que el noviazgo del rey Felipe VI con Doña Letizia duró casi dos años. Letizia Ortiz acudió por entonces a la boda de su amigo Chechu Medina, uno de sus testigos de boda, acompañada con su anterior pareja, David Tejera en una de sus últimas salidas juntos. Para algunas amigas de Letizia, algo de repente cambió en ella, Y es que, según sus propias palabras, «había un tal Juan, diplomático, en su vida. Pero nadie tenía ni idea de que ese Juan se llamara Felipe y no fuera un diplomático propiamente dicho. Su forma de vestir se volvió más seria y empezó a lucir unos pendientes de diamantes que le había regalado Felipe.

1 de Julio de 2004, en Navarra. (Foto: Gtres)

Por su parte, el Príncipe entonces tampoco dio demasiadas explicaciones. Muchos de sus amigos se enteraron por la televisión: «Siempre tenía un círculo muy cerrado de amigos que le protegían y no dejaban que se filtrara nada», recuerda el periodista José Apezarena. Don Felipe -a pesar de que era habitual- que la recogiera en su casa nunca se dejó ver. Iba en moto con casco. Y los ‘tortolitos’ viajaban mucho al extranjero para no ser descubiertos.

Primera imagen juntos en 2003. (Foto: Gtres)

Volvieron a coincidir en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias de ese año, en 2003. La primera foto no oficial de ambos fue la de su saludo ‘especial’ durante esa entrega de Premios Príncipe de Asturias. Nadie sospechaba. Pero poco después, el romance saldría a la luz. Antes, hubo otro relevante encuentro. Letizia trabajaba en TVE y Felipe visitó a los afectados del Prestige. En junio de 2003, cinco meses antes de que se conociera su relación con el Príncipe Felipe, Letizia Ortiz contaba a ABC: «Cuando estoy fuera haciendo reportajes sobre asuntos trágicos, es fácil conmoverte y emocionarte; sin embargo, es tal el volumen y la rapidez con la que trabajas que, hasta que no has acabado el último directo y estás en la habitación de hotel, no te paras a pensar en lo terrible que es lo que has visto».

Perseverancia

El Príncipe le había pedido el teléfono de Letizia a un amigo común. A partir de entonces, las llamadas fueron constantes y siempre llamaba él. Así cuajó el amor verdadero. El Príncipe, fascinado con la atractiva periodista, tuvo claro desde el primer momento que ella era la elegida para compartir su vida. Y se puso el mundo por montera hasta el 22 de mayo de 2004 cuando la llevó al altar.

Boda Real el 22 de mayo 2004. (Foto: Gtres)

Dicen que Letizia tardó tres semanas en responder a su propuesta de matrimonio. El último telediario de la Reina fue el viernes 31 de octubre de 2003. (Dos años después nacía su hija mayor, la Infanta Leonor). Al día siguiente de su última aparición en la pantalla como periodista, la Casa Real anunciaba el compromiso. Abandonó entonces su piso nuevo de Valdebernardo, Madrid, con una pequeña maleta, para instalarse en La Zarzuela. Y emprendió un camino sin retorno, hasta hoy.