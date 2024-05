Federico de Dinamarca, señalado por un organismo danés a causa de sus derroches

A finales del mes de noviembre, Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova protagonizaron un sonado reportaje que se convirtió en el tema central de numerosas mesas de debate del mundo. En las imágenes, el actual rey danés y la mexicana paseaban por las calles de Madrid en una actitud que desató un huracán mediático que, a día de hoy, parece no terminar de apagarse. Y es que la escapada privada que realizó el hijo de la reina Margarita a la capital española se ha convertido de nuevo en noticia en los últimos días, pero en esta ocasión, por los recursos considerados como públicos que utilizó en modo capricho.

Jesper Olsen, presidente de Transparencia Internacional de Dinamarca, ha señalado al rey por «sus constantes errores y faltas» , ya que considera que no ha realizado un uso responsable de los medios de transporte tanto en el viaje en el que se reunió con Genoveva Casanova como en muchos otros. Explica que no se sabe cuánto costó su traslado hasta Madrid, algo que no debería ser así: «No debes saber nada cuando la familia real viaja en vacaciones privadas, pero si los miembros de la casa real hacen uso de los recursos de la embajada danesa, como coches y chófer (tal y como sucedió durante la visita de Federico a Madrid) entonces no puedes pagar la cuenta en secreto», sentencia Olsen.

Federico de Dinamarca. (Foto: Gtres)

«Si los miembros de la realeza tienen la posibilidad de utilizar los recursos de las embajadas, entonces también debe ser público cuántas veces los utilizan. Por ejemplo, los coches de las embajadas. Hay que se políticamente consciente de lo que cuesta tener una Casa Real. […] Ciertamente puede haber razones de seguridad por las que no se pueden revelar todos los detalles, pero en la medida de lo posible deben estar disponibles para el público y luego hay que encontrar una fórmula», añade Jesper Olsen, quien sostiene que los daneses deben estar informados de en qué se gastan el presupuesto los Reyes y sus familiares.

Federico de Dinamarca en un acto. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lejos de sumarse a esta crítica publicada por el diario Ekstra Bladet, el Ministerios de Asuntos Exteriores danés ha defendido la forma de actuar de la familia Real con los recursos mencionados: «Es una práctica completamente normal que las embajadas danesas pongan libre y gratuitamente recursos a disposición de los miembros de la familia real cuando se encuentran de vacaciones privadas, de lo que los daneses no deben saber nada», explican. Además, hacen hincapié en que cuando una embajada presta un servicio a algún royal en un viaje al extranjero «lo hacen sin cargo para la Casa Real».

El 56º cumpleaños del rey danés

Los reyes de Dinamarca, en el cumpleaños de Federico X. (Foto: Gtres)

Estas críticas han coincidido con el 56º cumpleaños de Federico de Dinamarca. Fue el pasado domingo, 26 de mayo, cuando salió al balcón del Palacio de Frederik VII para saludar a los ciudadanos que se habían reunido frente a las instalaciones reales con motivo de la especial jornada.