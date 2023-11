El encuentro entre Federico de Dinamarca y Genoveva trasciende a la prensa internacional

Desde este pasado martes por la tarde, en España no se habla de otra cosa. La revista Lecturas adelantaba su portada con un reportaje en el que se muestran unas imágenes de Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova. Unas fotografías de la visita del príncipe heredero a Madrid, ciudad en la que la mexicana ejerció de anfitriona, hasta el punto de que el hijo mayor de la reina Margarita se quedó a dormir en el piso de Genoveva en uno de los mejores barrios de la capital.

La publicación de la portada y del reportaje completo este miércoles por la mañana ha coincidido con el viaje de Estado de los Reyes don Felipe y doña Letizia a Dinamarca. Ni el príncipe heredero ni su esposa se han pronunciado sobre el tema, pero la Casa Real, aunque no ha emitido un comunicado como tal, sí que ha respondido a los diferentes periodistas que se han puesto en contacto para intentar confirmar los detalles de la visita de Federico a Madrid. Desde el departamento de prensa han asegurado que no comentan nada sobre la vida privada de los miembros de la Familia Real.

Aunque oficialmente no hay información sobre la naturaleza del viaje de Federico de Dinamarca a nuestro país, ni tampoco de si conoce a Genoveva Casanova desde hace tiempo, los medios internacionales no han tardado en hacerse eco de la noticia. Se espera que el reportaje, que se ha publicado en exclusiva en España, vea la luz en otros países en los próximos días, en destacadas cabeceras, pero, hasta entonces, numerosos digitales han recogido la información, sobre todo, en los países nórdicos.

La reacción de los medios

Ha sido principalmente en Dinamarca y en los países vecinos donde más repercusión ha tenido la noticia, como era de esperar. Muchos digitales han publicado artículos haciendo referencia al reportaje de Lecturas. Algunos medios citan los detalles que recoge la revista española, mientras que otras aseguran que Genoveva Casanova ha decidido poner tierra de por medio justo cuando el reportaje ha visto la luz, en la misma fecha en la que celebra su cumpleaños.

Uno de los digitales más conocido de Dinamarca se ha puesto en contacto con la Casa Real, que ha insistido en que no hacen comentarios sobre la vida privada de la Familia Real ni tampoco hacen referencia a rumores o insinuaciones. El mismo medio confirma que la visita de Federico a Madrid no tuvo que ver con ningún acto oficial y también ha elaborado un completo perfil de la vida de la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo.

En Francia, uno de los portales más importantes ha dedicado un artículo a los príncipes herederos y habla de su imagen de unidad en medio de los rumores. Por otra parte, en Reino Unido, se hace referencia a la primera reacción de Genoveva Casanova, que ha emitido un comunicado negando cualquier tipo de relación romántica con el príncipe Federico de Dinamarca.