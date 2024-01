En menos de diez días, el príncipe Federico de Dinamarca y su esposa, Mary Donaldson, se convertirán en reyes de los daneses. Un importante cambio que llega tras la inesperada decisión de la reina Margarita el pasado día 31, cuando en su discurso de final de año confirmó su abdicación. Sin duda, una noticia que nadie se esperaba porque en Dinamarca no existe tradición de abdicación y porque, además, ella misma ha demostrado siempre su férreo compromiso con la Corona, hasta el final.

En el país nórdico se trabaja a contrarreloj para que todo esté listo de cara al relevo en el trono. En los últimos días se han sucedido los comunicados y las notas de prensa explicando algunos detalles de cómo se va a llevar a cabo esta transición, que será más parecida a lo que ocurrió en España o Bélgica que al caso de Holanda. Nada que ver, por ejemplo, con el caso del rey Carlos III que, además de una proclamación formal, contó con una coronación por todo lo alto.

Debido precisamente a que en Dinamarca no hay tradición de abdicación, en estos momentos se están organizando todos los protocolos para que llegado el día no haya errores. No habrá una gran celebración, pero sí una ceremonia formal en la que la actual reina Margarita firmará su declaración de abdicación, antes de que su hijo sea proclamado por la primera ministra. Además, Margarita conservará el título de reina y tratamiento acorde.

Protocolos específicos

Desde la Casa Real ya han ido dando algunos detalles de cómo se va a desarrollar el traspaso de poderes, que va a tener un carácter discreto, pero solemne. Según han confirmado fuentes oficiales, la reina Margarita firmará su declaración de abdicación durante la reunión del Consejo de Estado, a la que Federico llegará como príncipe y saldrá como jefe de Estado.

Esta reunión se celebrará en el Palacio de Christiansborg, en torno a las 14:00 horas. A las 15:00, el nuevo rey Federico de Dinamarca será proclamado en el balcón del palacio, desde donde saludará a los daneses. Ya más tarde, a las 17:00, se llevará a cabo el traslado de todos los estandartes reales desde el Palacio Christian IX, ocupado por la reina Margarita, hasta el Palacio de Frederick VIII, residencia oficial de Federico y Mary de Dinamarca, ambos ubicados en el complejo de Amalienborg.

Estos son los detalles que se han dado a conocer hasta ahora relativos a la proclamación del nuevo jefe del Estado, aunque desde la Casa Real han especificado que más adelante se confirmarán nuevos datos. Lo que sí se sabe es que habrá modificaciones en el organigrama de la Casa Real y en el personal que trabaja para la Familia Real.

Las coronaciones en Dinamarca

Aunque ahora ya no hay coronaciones como tal, en el pasado sí que se celebraban coronaciones en Dinamarca, de hecho, la primera se llevó a cabo en 1170, pero esta tradición terminó hace más de un siglo, en 1840. Hasta 1660, Dinamarca fue monarquía electiva pero, a partir de dicha fecha, se pasó a un modelo hereditario, en el que el rey y la reina eran ungidos, pero no coronados -entraban al templo ya con la corona puesta-.

En 1849, Dinamarca era ya una monarquía constitucional y la ceremonia de la unción fue abolida. A partir de este momento, el nuevo jefe del Estado es proclamado por el primer ministro, aunque lo habitual era que el relevo se llevara a cabo tras la muerte del anterior jefe del Estado.