La familia real de Suecia, evacuada en un simulacro de guerra con Rusia

En los últimos años, Europa ha experimentado un creciente clima de tensiones debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Una situación que ha provocado que muchos países que forman parte de la Unión Europea hayan tenido que incrementar su gasto en defensa a la vez que trabajar en protocolos de seguridad y estrategias de cara a un posible escenario de guerra. Algo que nadie en Europa quiere, pero esto no significa que no haya que estar preparado para cualquier contingencia. Estos protocolos de seguridad no afectan solamente a los miembros de los diferentes ejércitos y a la población general, sino también a autoridades. Entre ellas, por supuesto, las familias reales.

Simulacro en Suecia

Tal como se ha confirmado, la casa real de Suecia ha sido una de las primeras en participar en un simulacro en el que se ha evaluado la capacidad de reacción del país en caso de inicio de un conflicto armado.

Fue a finales de la pasada semana cuando se realizó el simulacro. Un simulacro que ha comenzado en torno a las ocho de la mañana con la confirmación del supuesto ataque de Rusia y el inicio de las actuaciones. El Gobierno ha activado el protocolo de seguridad para la casa real y se ha evacuado con rapidez tanto al rey Carlos Gustavo como a la princesa Victoria. Ellos son siempre los primeros a los que se evacúa en caso de situación de emergencia. También a la princesa Estelle, como heredera más directa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

Tras la evacuación a una zona segura, el rey y la princesa se unieron en torno al mediodía en una sesión de coordinación del centro de mando del Ejército, en la que se ha hablado de los protocolos que hay que aplicar para garantizar la continuidad de la institución y de otras relevantes para el Estado en caso de conflicto bélico. En estas situaciones es necesario proteger la línea directa de la sucesión y a los representantes más relevantes del Gobierno de Suecia, que son los que tendrán que tomar las decisiones más críticas en las primeras horas del conflicto. Hay que recordar que tanto el monarca como su hija forman parte del Consejo Asesor de Exteriores y tienen que estar presentes en la toma de decisiones junto con el primer ministro y la ministra de Exteriores.

El rey Carlos Gustavo y la princesa Victoria en una reunión. (Foto: Gtres)

Además de la participación de la familia real en este simulacro, también las Fuerzas Armadas han ensayado los diferentes protocolos de actuación que están programados en situaciones de ataque. Por ejemplo, se han desplegado unidades en diferentes puntos del país, ya que el simulacro incluía ataques a infraestructuras críticas y un importante número de bajas. La preparación es vital en estos momentos, en los que la amenaza rusa es constante. Todos los miembros de la OTAN están actualizando sus protocolos para que, en caso de conflicto, no se deje nada al azar.

El papel activo de Victoria de Suecia

Ha sido el primer simulacro de estas características que se realiza en Suecia desde 1990, lo que nos permite hacernos una idea del clima de estabilidad y tranquilidad de los últimos años. Sin embargo, los últimos acontecimientos han provocado que los protocolos tengan que revisarse.

La princesa Victoria ha tenido un papel muy activo en esta ocasión, dado que se encuentra en estos momentos actualizando su formación militar. Desde el año pasado ha estado participando en diferentes ejercicios militares y, además, este simulacro tenía entre sus objetivos reforzar su rol como futura jefa de Estado en un escenario de crisis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

A pesar de que de momento no hay planes de abdicación del rey Carlos Gustavo de Suecia, la popularidad de la princesa va en aumento y son muchos los que ven en ella a una líder cuya gran oportunidad está cada vez más cerca.

Las Fuerzas Armadas actualizan con regularidad sus protocolos y están en constante formación, sin embargo, la participación de la familia real no había sido necesaria en los últimos años, ya que no existía una amenaza real de la que preocuparse.