La Familia Real al completo presencia el desfile del 12-O por primera vez desde 2020

El 12 de octubre es una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los españoles y, como no podía ser de otra forma, esta mañana se ha celebrado uno de los acontecimientos más esperados del año. La Familia Real no ha querido perdérselo y se ha desplazado hasta el centro de Madrid para presenciar el desfile del Día de la Hispanidad. Por primera vez desde 2020, los Reyes han coincidido con sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Recordemos que, en los últimos años, ambas han estado sujetas a una agenda muy apretada que han tenido que adaptar en función de sus obligaciones formativas. Por ese motivo, llevaban un lustro sin disfrutar juntas de esta jornada tan especial.

Tal y como hemos explicado en LOOK, la princesa Leonor, futura Reina de España, se encuentra en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) y su hermana Sofía está cursando una carrera universitaria en Lisboa. No obstante, este 2025 han conseguido amoldar sus respectivas hojas de ruta al Desfile del 12 de Octubre y han acompañado a sus padres, demostrando así que son una familia fuerte, unida y ejemplar.

La Familia Real en el Día de la Hispanidad. (Foto: Gtres)

La princesa ha lucido el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire y del Espacio y su padre el traje de gala de capitán general del Ejército de la Armada. Por su parte, la Reina Letizia se ha decantado por un vestido muy elegante de corte midi de color V.E.R.D.E que, como sabemos, es un acrónimo que significa «Viva el Rey de España». Para terminar, podemos señalar que la infanta Sofía ha sido, sin buscarlo, una de las grandes protagonistas gracias a un look compuesto por una capa y un traje de lunares.

El Desfile del 12 de Octubre

El Desfile del 12 de Octubre de 2025 ha estado marcado por la profesionalidad de las Fuerzas Armadas. Casi 4.000 efectivos, junto con 74 aeronaves y 162 vehículos han participado en este proyecto, mientras la Familia Real estaba observando con atención. Los cuatro miembros de la dinastía han mostrado su impresión al comprobar lo bien que estaba funcionando todo. Como decimos, llevaban sin saborear juntos este acontecimiento desde 2020 porque, a partir de ese año, la princesa o la infanta han estado fuera de España, concretamente en Gales, estudiando Bachillerato Internacional.

La infanta Sofía con la Reina Letizia y la Princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Hay que destacar un dato importante: la pitada que el pueblo ha organizado contra Pedro Sánchez. Ha sido muy llamativo porque los Reyes y sus hijas han recibido el aplauso de todos. Cuando han llegado se podía escuchar frases como «¡Viva España!» o «¡Arriba el Rey Felipe!». Sin embargo, cuando ha aparecido el presidente del Gobierno, el tono ha cambiado de manera radical y la expresión más utilizada era «¡Fuera, fuera!».

El besamanos en el Palacio Real

La Familia Real durante la recepción del Día de la Hispanidad 2025. (Foto: Gtres)

Después del emblemático desfile, la Familia Real se ha trasladado hasta el Palacio Real de Madrid. Allí se ha organizado un besamanos que ha contado con la presencia de rostros tan importantes como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital.

Igual que ha hecho en otras ediciones, la princesa Leonor no se ha cambiado el uniforme y ha estado en este evento con su traje del Ejército del Aire. A su izquierda se ha situado la infanta y a su derecha la Reina. Siguiendo el protocolo, el Rey era el primero de la fila y se ha encargado de recibir a sus invitados. De esta forma, el jefe de Estado ha contado con el apoyo de su núcleo duro para saludar a los empresarios, deportistas, políticos y escritores que han formado parte de esta jornada.