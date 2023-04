La Familia Real Británica se ha reunido (casi al completo) en la mañana de este domingo en la tradicional Misa de Pascua, que anualmente se celebra en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, la residencia real situada en Windsor, en el condado de Berkshire (Reino Unido). Esta es la primera vez que el Rey Carlos III (74) ha presidido este acto como monarca tras el fallecimiento el pasado mes de septiembre de la Reina Isabel II. La misa se ha celebrado el mismo día en que se cumplen 18 años desde que el Rey contrajera matrimonio con la Reina consorte, Camila (75). El entonces Príncipe Carlos, heredero al trono, y Camila Parker Bowles, se casaron el 9 de abril de 2005 en una ceremonia civil en Windsor Guildhall y otra de carácter religioso precisamente en la Capilla de San Jorge.

Los primeros en llegar a la ceremonia han sido la Princesa Ana, el Príncipe Andrés, los nuevos duques de Edimburgo y su hijo Jacobo. Unos minutos más tarde, lo hacían las hijas del duque de York, la Princesa Eugenia junto a su esposo Jack Brooksbank, que ha lucido un avanzado embarazo, y la Princesa Beatriz, acompañada de su marido Edoardo Mapelli Mozzi; y Mike y Zara Tindall con sus dos hijos mayores, Mia y Lena.

Pero sin duda una de las llegadas más esperadas a la Misa ha sido la de los Príncipes de Gales acompañados de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, pues su presencia no se ha conocido hasta el último momento dado que el Palacio de Kengsinton sólo había confirmado la presencia de los duques. Para la ocasión, Kate Middleton ha apostado por un abrigo cobalto en color azul klein de la firma Catherine Walker, una de sus marcas de referencia, que ya llevó en el Día de la Commonwealth, en 2022, y que en esta ocasión, ha combinado con un bolso de mano cuadrado y un tocado tipo pill-box con una lazada arquitectónica en el lateral del mismo color, y unos salones color nude. Por su parte, el Príncipe Guillermo se ha decantado por un clásico traje azul oscuro y una corbata rosa.

Protagonistas, aunque por su ausencia, han sido nuevamente el Príncipe Enrique (38) y Meghan Markle (41) que, desde que dejaron de formar parte de la Familia Real se han convertido en los grandes ausentes de los acontecimiento familiar salvo excepciones. Más aún desde que viera la luz Harry y Meghan, el documental que protagoniza la pareja en Netflix, y las memorias del duque de Sussex, que narra de primera mano las experiencias del duque de Sussex, desde su infancia y hasta la actualidad, incluyendo los momentos vividos tras contraer matrimonio con Meghan Markle y las consecuencias sufridas tras abandonar la función pública.

La no asistencia a la Misa de Pascua podría significar un avance de lo que ocurra el próximo 6 de mayo en la coronación oficial de Carlos III. Fue el pasado 5 de marzo cuando un portavoz de los duques de Sussex confirmaba que el Rey Carlos había enviado la invitación a su coronación al periódico The Sunday Times, aunque sin desvelar, eso sí, si el matrimonio asistirá o no al evento. «Puedo confirmar que el duque de Sussex ha recibido recientemente un email de la oficina de Su Majestad en lo que respecta a la coronación. Por el momento no desvelaremos la decisión de si el duque y la duquesa asistirán», citó entonces el mencionado medio.