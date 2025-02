Victoria Federica está superando con buena nota las pruebas de El Desafío, aunque su paso por el programa despierta el interés de la prensa y la coloca en el foco mediático. Hacía unos días se fue a cenar con su pareja al restaurante Roostiq, cerca de la Fuente de Cibeles, en Madrid. Mientras disfrutaban de la velada, varios clientes aprovecharon para tomarles algunas fotografías, algo que incomodó a la nieta más polémica de la Reina Sofía. Victoria se levantó de su mesa y se acercó a los que la fotografiaban para pedirles, de manera muy educada, que dejaran de hacerlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@eldesafioa3)

Fuentes cercanas a su madre, la infanta Elena, aseguran que la joven «es consciente de quién es, pero eso no da derecho a invadir su intimidad», un alegato que Victoria Federica transmitió a dichos clientes, recordándoles que no podían publicar imágenes tomadas en espacios privados como el restaurante. Monarquía Confidencial ha revelado que madre e hija mantuvieron una conversación telefónica tras el altercado, y la concursante de El Desafío expresó el desasosiego que le producen este tipo de situaciones: «No me dejan respirar y también me tengo que defender».

Victoria Federica y la infanta Elena. (Foto: Gtres)

Su paso por el concurso de Antena 3 hace que su popularidad aumente y a veces sufre las consecuencias. Según desveló Vanitatis, Victoria Federica puso dos condiciones para no dañar la imagen de la realeza española durante su paso por el programa. En primer lugar, no permite que se traten temas relacionados con su familia en plató, y una segunda petición que tiene que ver con su imagen personal, no está dispuesta a utilizar ropa que no fuera de su gusto. Parece que la infanta Elena y Jaime de Marichalar estuvieron muy pendientes de las negociaciones de su hija.

Jaime de Marichalar y la infanta Elena. (Foto: Gtres)

A pesar de todo, la hija mayor de doña Elena está disfrutando de las pruebas que le plantea el concurso. Tanto es así que se hizo que se hizo con el premio de la cuarta noche, en la que competía con su compañero Gotzón Manduliz. La sobrina del Rey Felipe VI superó con éxito la prueba Fuga extrema, en la que fue encerrada en una urna transparente que se iba llenando poco a poco de agua. El objetivo era encontrar unos tapones en el fondo a través del agua turbia con ayuda de las manos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@eldesafioa3)

Su contrincante se enfrentó a una prueba muy diferente, mostrar sus dotes con el clarinete. Roberto Leal, el presentador del programa, anunció que Victoria Federica se convertía en la ganadora de la noche. La joven donó los 10.000 euros del premio a la Fundación Aladina alegando que «hacen una labor maravillosa con los niños con cáncer».