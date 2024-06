La princesa Lilibet Diana ha cumplido este 4 de junio 3 años. La hija menor del príncipe Harry ha celebrado su cumpleaños muy lejos de los Windsor y, a diferencia de lo que ocurre con los miembros oficiales de la Familia Real, no ha recibido ningún tipo de felicitación pública por parte de las cuentas oficiales de la institución. Una forma de actuar que implantó el rey Carlos III, que decidió que solamente se utilizarían los perfiles institucionales para felicitar a los miembros en activo de ‘La Firma’.

Esto significa que no se envían mensajes públicos a ninguna persona que no tenga un papel activo o significativo en la estructura de la Corona, lo que deja fuera a los duques de Sussex y a sus hijos, pero también a otros miembros de la familia, como al príncipe Andrés o a sus hijas y a los demás sobrinos del monarca. Una decisión estratégica que contrasta con la forma de actuar de la Reina Isabel y que pretende marcar los límites entre el aspecto privado y lo institucional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Misan Harriman (@misanharriman)

A pesar de que ni el rey Carlos III, ni tampoco los príncipes de Gales han felicitado públicamente a la hija del príncipe Harry, esto no significa que no haya podido haber una conversación privada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las relaciones entre los duques de Sussex y los Windsor son, en este momento, especialmente tensas, sobre todo, tras el reciente viaje del príncipe Harry y Meghan Markle a Nigeria, que ha levantado algunas ampollas.

El príncipe Harry, en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Lo que no se sabe, por el momento, es si la princesa Lilibet Diana ha recibido alguna llamada de carácter privado en esta fecha tan especial. La relación entre el príncipe Harry y su hermano es muy tensa, pero con su padre, el rey Carlos III sí que mantiene cierto contacto. Es más, algunas fuentes han comentado que el monarca echa de menos a sus nietos, a los que apenas conoce y es algo que le duele mucho. Hay que recordar que para Carlos III, ejercer de abuelo es algo que siempre le ha hecho muy feliz y no se le está permitiendo en el caso de los hijos del príncipe Harry. Una situación que, a día de hoy, no tiene visos de cambiar, al menos, en el corto plazo.

Rey Carlos III en una de sus últimas apariciones en público. (Foto: Gtres)

Un cumpleaños discreto

A pesar de que el cumpleaños de la princesa Lilibet Diana ha sido este 4 de junio, medios estadounidenses han confirmado que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, aprovecharon el fin de semana para celebrar una fiesta en su casa para celebrar el cumpleaños de su hija menor.

Aunque no se ha confirmado la lista concreta de los asistentes a la fiesta, todo apunta a que el círculo más cercano a los duques de Sussex no quiso perderse el cumpleaños de la princesa, del que, por el momento, no han trascendido imágenes, ni muchos más detalles.