Ni en Windsor, ni con la familia real. Casi siete meses después del nacimiento de la segunda hija del príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, no solo aún no se ha visto a la pequeña, sino que, además, no se tienen detalles sobre su bautizo. A pesar de que en un primer momento varias fuentes apuntaron a que la pareja tenía la firme intención de acercar posturas con la familia real y llevar a cabo el bautizo de su hija de una manera similar a la de su primer hijo, la realidad ha sido muy diferente.

Según ha apuntado el comentarista real Neil Sean, el matrimonio ya ha celebrado el bautizo de la pequeña, en una ceremonia de alto secreto. Una jornada muy especial para la pareja cuyos detalles tienen previsto revelar el próximo año, en las memorias que va a publicar el príncipe Harry. Un libro que no va a estar exento de polémica en el que además, el duque de Sussex piensa dar toda la información sobre el bautizo, así como hacer públicos por fin los nombres de los padrinos tanto de Archie Harrison como de Lilibet Diana y mostrar fotografías inéditas de ambos.

En un vídeo que ha compartido a través de su canal de YouTube, Sean ha dicho que una fuente muy cercana a los Sussex le ha confirmado esta información y que, en efecto, Lilibet ha sido bautizada en una ceremonia muy privada y secreta, de la que no se tendrá constancia hasta que la pareja lo decida: «lo interesante aquí es que no llegaremos a saber nada sobre esto en particular hasta que salga el libro. Aparentemente, podría convertirse en un capítulo dentro del libro”, ha explicado sobre este tema y ha querido recalcar que el duque de Sussex ha firmado un importante acuerdo con la editorial por este proyecto.

Para el especialista tiene mucho sentido que el Príncipe haya decidido incluir en el libro un capítulo referente al bautizo: «cuando lo piensas, tendría mucho sentido aprovechara la publicación del libro para revelar detalles sobre quiénes son los invitados, la madrina, el padrino, que posiblemente tenga gran interés no solo para el público sino, por supuesto, para los periódicos y revistas. Todos ellos estarían deseando dar la historia y sería algo muy rentable», explica Sean.

Por el momento, los duques de Sussex no se han pronunciado sobre esta nueva información ni han dado detalles sobre el bautizo de su hija pequeña. Lilibet Diana nació el viernes 4 de junio a las 11:40 en el Santa Barbara Cottage Hospital en Santa Barbara. La pareja real emitió un comunicado a través del sitio web de su organización sin fines de lucro, Archewell, que decía: «con gran alegría anunciamos que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, dan la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor».

A diferencia de lo que ocurrió con Archie Harrison, por el momento no han compartido imágenes de la pequeña, de manera que hay un total hermetismo en todo lo referente a la niña. Es posible que ahora, con la llegada de la Navidad, aprovechen para hacer pública alguna instantánea, aunque habrá que esperar a ver si esto se confirma.