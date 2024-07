Estefanía de Mónaco llora delante del príncipe Alberto en un día muy importante para ella

Estefanía de Mónaco se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este fin de semana a raíz de su última aparición pública. Hace unos meses despertó la atención de la prensa internacional durante su participación en el Festival de Circo de Montecarlo. Es la presidenta de honor y su aspecto físico no dejó indiferente a nadie. Lució el uniforme de la organización y no se molestó en crear un estilismo especial, aunque lo cierto es que a lo largo de su trayectoria se ha ganado el apodo de ‘la princesa rebelde’, así que realmente no es tan extraño. Pero, ¿por qué todo el mundo está hablando de ella ahora? La hermana de Alberto II ha roto a llorar delante del soberano durante un acontecimiento muy importante.

Estefanía de Mónaco ha celebrado el aniversario de su fundación durante una gala contra el SIDA, un acto benéfico que le remueve muchos sentimientos, por eso no ha escondido su emoción. Su hija Camille Gottlieb y Alberto II han sido testigo de sus lágrimas. La princesa, con una camiseta rosa y el pelo engominado, ha mostrado su faceta más humana.

Estefanía de Mónaco, llorando. (Foto. Gtres)

La gala contra el SIDA de Montecarlo sigue siendo una de las principales formas de recaudar fondos y concienciar sobre la enfermedad. Gracias al esfuerzo inquebrantable de la princesa Estefanía y el príncipe Alberto, junto con el apoyo de sus hijos, la asociación ha logrado crear un espacio de apoyo y esperanza para las personas seropositivas del Principado. Las actividades organizadas por la asociación no solo brindan ayuda práctica, también un sentido de comunidad y respaldo emocional.

El férreo compromiso social de la familia Grimaldi

Estefanía de Mónaco es la cabeza visible de este proyecto, por eso tenía los sentimientos a flor de piel, pero realmente toda su familia está comprometida con la causa. Alberto II aclaró en su momento que el papel que jugaban sus hermanas en la institución era fundamental, pues gracias a ellas podía abarcar distintas misiones que ayudaban al Principado.

La Asociación de la Lucha contra el SIDA de Mónaco fue fundada bajo la tutela de la princesa Estefanía y ha contado con el constante apoyo de su hermano, el príncipe Alberto. Su compromiso es tan fuerte que fue nombrado Presidente de Honor reconociendo su compromiso con el movimiento. La gala de este año fue un claro reflejo de la importancia que esta causa tiene para la princesa Estefanía y para toda la familia Grimaldi.

Estefanía de Mónaco, con el príncipe Alberto. (Foto. Gtres)

La hija de Rainiero y Grace Kelly preparó con mimo una ceremonia cuyo objetivo era concienciar sobre el SIDA. Es consciente de que el ruido viene muy bien en estos casos, por eso su equipo se puso en contacto con Sabrina Salerno, quien protagonizó una bonita actuación durante el evento.

Fight Aids Monaco es la ONG que creó Estefanía en 2004 para llevar a cabo sus planes solidarios. Este fin de semana el proyecto ha cumplido 20 años, de ahí la emoción de la princesa. Su objetivo es recaudar fondos para reparar los daño psicológicos y socioeconómicos de los pacientes con VIH.

Alberto de Mónaco, sin la princesa Charlene

Estefanía de Mónaco y el príncipe Alberto. (Foto. Gtres)

Fight Aids Monaco ha elegido la Salle des Étoiles Sporting de Montecarlo para celebrar el aniversario de la fundación. Era uno de los eventos del año, sobre todo teniendo en cuenta que la hoja de ruta de Estefanía esta marcada por las causas humanitarias.

Como no podía ser de otra forma, ha contado con el respaldo de su hermano Alberto, pero ¿dónde está la princesa Charlene? Desde que contrajo una grave infección en Sudáfrica en 2021 y desde entonces hay muchos rumores y teorías sobre ella. Sus apariciones no son comunes, por eso su ausencia en la gala que ha organizado su cuñada entra dentro de la normalidad.