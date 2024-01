El hijo de Estefanía de Mónaco desvela cómo es la princesa como abuela

No es habitual que la Familia Grimaldi ofrezca entrevistas personales, aunque en ocasiones sorprenden con alguna declaración a medios franceses en la que desvelan detalles privados de su vida. Por ejemplo, el hijo del príncipe Alberto y Nicole Coste ya ha posado hasta en tres ocasiones para dos medios, uno francés y otro británico, mientras que hace algunas semanas era Estefanía de Mónaco la que concedía una entrevista en la que hablaba de su especial relación con el soberano.

Ahora le ha llegado el turno al hijo de la princesa, Luis Ducruet. El joven se convirtió en padre por primera vez la pasada primavera junto a su esposa, Marie Ducruet y ambos no han dudado en posar para la revista Point de Vue acompañados de la pequeña Victoria, primera nieta de la princesa Estefanía.

Unas declaraciones con las que Luis y Marie Ducruet, además de presentar oficialmente a su hija, también han desvelado algunos detalles de su vida familiar, por ejemplo, sobre cómo es la princesa Estefanía como abuela.

Estefanía de Mónaco, una abuela dedicada

La pareja ha revelado que la hermana del príncipe Alberto está encantada con esta nueva faceta ya que, hasta ahora, era una cuenta pendiente en su vida. Hay que recordar que, mientras que la princesa Carolina de Hannover es una abuela experimentada -con varios nietos y nietas por parte de sus tras hijos mayores-, en el caso de la princesa Estefanía de Mónaco, Victoria es su primera nieta. De hecho, por ahora ninguna de sus hijas se ha animado a seguir los pasos de Luis Ducruet y por el momento la pequeña continuará siendo la única nieta de la princesa.

Estefanía de Mónaco con su familia. / Gtres

Un detalle que, por otra parte, permite a la hermana de Alberto de Mónaco dedicarle todo el tiempo a ella. Tal como ha contado Marie Ducruet, Estefanía es muy cariñosa con su nieta y le da todo el amor del mundo.

La pareja ha confesado que, a pesar de que la llegada de un bebé no siempre es sencilla, sino que, indudablemente complica la rutina, ellos están encantados porque es una niña que lo pone muy fácil: «Es tan simpática que nos hace olvidar todos los pequeños inconvenientes. Por la noche duerme bien, así que no tenemos nada de qué quejarnos. Por el momento, porque claro, en cualquier momento, todo puede cambiar», ha dicho Marie Ducruet.

Están tan felices con ella que incluso se plantean repetir la experiencia, aunque no sea de manera inmediata: «No lo descartamos. Victoria es una niña tan adorable que te dan ganas de tener una segunda», ha comentado la nuera de la princesa Estefanía. De hecho, les gustaría que entre sus hijos no hubiera grandes diferencias de edad. «Lo ideal es que no se llevaran muchos años. Creo que es mejor cambiar pañales, estar rodeados de biberones y sin dormir durante unos años y luego ya estar más tranquilos», ha dicho el sobrino de Alberto de Mónaco que, no obstante, deja la puerta abierta a lo que el futuro les depare.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marie Ducruet (@marieducruet)

Una mayor exposición

A pesar de que ha sido ahora cuando la pareja se ha decidido a posar con su hija, lo cierto es que, a diferencia de otros miembros de la Familia Grimaldi, el hijo y la nuera de la princesa Estefanía de Mónaco no han tenido reparos en compartir en las redes sociales detalles de la llegada al mundo de su hija o incluso de su día a día. Algo que contrasta con el hermetismo que caracteriza a sus primos, los hijos de la princesa Carolina, que son siempre muy celosos de su vida privada.