Las princesas Estefanía y Charlene de Mónaco se han convertido en protagonistas de un momento de complicidad totalmente inesperado en Montecarlo. A pesar de que se ha comentado en numerosas ocasiones que la esposa del soberano monegasco no mantiene una relación especialmente fluida con sus cuñadas, las imágenes que han protagonizado Charlene y Estefanía en un importante acto para la hermana del príncipe Alberto han puesto de manifiesto que, al menos entre ellas, no hay rencillas.

Estos últimos días están siendo muy importantes para la menor de los hijos de los príncipes Rainiero y Grace Kelly, no solo por la celebración del Festival Internacional de Circo de Montecarlo, sino también por varios actos relacionados con la organización Fight Aids, con la que está muy implicada desde hace varios años.

Estefanía de Mónaco y la princesa Charlene junto a su familia. / Gtres

Este lunes, víspera del cumpleaños de la princesa de Hannover, varios de los miembros de la Familia Grimaldi han participado en la cuarta edición de la Fight Aids Cup, una importante cita benéfica en la que a través del deporte se han recaudado fondos para la organización.

En esta ocasión han competido los equipos de los Barbagiuans y el Cirque FC en un partido en el que también ha estado Luis Ducruet, sobrino del príncipe Alberto. Sin embargo, más allá de la competición en sí o del buen motivo detrás del acto, lo cierto es que esta cita ha servido para poner de manifiesto la buena sintonía que existe entre la princesa Charlene de Mónaco y su cuñada, la princesa Estefanía. Algo de lo que ya habíamos sido testigos en alguna otra ocasión, pero que ahora han dejado más claro que nunca.

Estefanía de Mónaco y la princesa Charlene juntas. / Gtres

A pesar de que la esposa del príncipe Alberto no estuvo el fin de semana en una de las funciones del Festival Internacional de Circo, ni tampoco acudió por la noche a la gala de Fight Aids, Charlene no ha faltado al partido y ha derrochado simpatía y espontaneidad. De hecho, se ha mostrado especialmente cómplice y cariñosa con su cuñada, a la que ha abrazado y sonreído de manera constante.

Ambas princesas incluso han protagonizado un intercambio de toques con el balón en mitad del campo, ante la atenta mirada del príncipe Alberto y otros miembros de la Familia Grimaldi, como es el caso de Camille Gottlieb o Luis Ducruet.

Sin duda, un momento de complicidad que ha dejado claro que entre ellas no hay ningún tipo de problema, a pesar de los rumores que han perseguido a las cuñadas en los últimos años. No obstante, queda la duda sobre la princesa de Hannover, que no ha estado presente en ninguno de los actos de los últimos días, ni en el Festival Internacional de Circo ni tampoco en la gala de Fight Aids.

Estefanía de Mónaco y la princesa Charlene juntas. / Gtres

La princesa Carolina de Mónaco celebraba este martes, 23 de enero su cumpleaños y también su aniversario de boda con Ernesto de Hannover -aunque estén de facto separados-, pero hace varios días que no se la ve en público. Entre ella y Charlene de Mónaco ha sido siempre más tensa la relación, quizás porque hasta la llegada de la ex nadadora al Principado, Carolina ejercía a tiempo completo como primera dama.