De un tiempo a esta parte la familia de Ernesto de Hannover acapara titulares, la mayoría de ellos relacionados con el comportamiento poco adecuado del todavía marido de la princesa Carolina de Mónaco. El jefe de la Casa Güelfa lleva una temporada complicada, y no solo por sus problemas de salud -que son bastantes- sino más bien por su actitud agresiva y los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses. Sin embargo, no todo van a ser malas noticias. La familia acaba de anunciar que el hijo mayor del patriarca está esperando su tercer hijo, lo que hará que el duque de Brunswick se convierta en abuelo por quinta vez. Así lo ha confirmado la revista alemana “Bunte”, que asegura que la princesa Ekaterina Malysheva está embarazada.

No obstante, la relación de Ernesto de Hannover con sus hijos no es tan buena como cabría esperar en estos casos. Y es que el marido de Carolina de Mónaco está inmerso en una importante batalla judicial con su hijo mayor después de que decidiera ponerle una demanda en la que le reclamaba cinco millones de euros. Una cantidad que, según el aristócrata, correspondería al valor de los bienes que mantiene le han sido sustraídos por su heredero. Pero hay más, Hannover le acusa además de haberlo abandonado y de , violar sus intereses legales y derechos. Un capítulo más en la intensa guerra que mantiene con su hijo mayor y que parece que no va a llegar a su fin, ni siquiera con esta feliz noticia.

El enfrentamiento entre ambos comenzaba años atrás por el patrimonio de los Hannover. En un primer momento, Ernesto padre decidió ceder una importante parte de los bienes a su hijo mayor, quien, para evitar costear su mantenimiento, lo puso a la venta, lo que provocó la ira del padre, que ni siquiera asistió a su boda. Tanto es así que el marido de Carolina de Mónaco no reconoce como legítimos herederos a los hijos del matrimonio y esto es, en parte, uno de los motivos por los que la hermana del príncipe Alberto no se ha divorciado de él, para evitar que pueda casarse de nuevo y tener más hijos a los que nombrar herederos, lo que afectaría no solo a sus hijos mayores, sino también a Alexandra de Hannover.

Pese a que la noticia del embarazo es una gran alegría en todos los aspectos, cabe esperar que no sea un motivo de acercamiento para la familia. De hecho, Ernesto padre tampoco mantiene una relación directa con su hijo menor, Christian, a cuya boda sí que asistió, pero no conoce aún a sus nietos, Nicolás y Sofía. Sí ha trascendido que tanto la primera esposa de Hannover, Chantal Hochuli, como Carolina de Mónaco -que mantiene una excelente relación con los hijos mayores de su marido-, están entusiasmadas con la noticia.

Ernesto Augusto y Ekaterina Malysheva contraían matrimonio en julio de 2017 precisamente en el castillo de Marienburg, en una impresionante ceremonia a la que asistieron numerosos aristócratas pero en la que, como ya hemos explicado, destacó la ausencia del actual jefe de la Casa Güelfa.