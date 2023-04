Carlos III, reticente a despojar a Enrique de su título de duque

El príncipe Enrique vuelve a estar en el punto de mira. Según una nueva biografía del rey Carlos elaborada por el periodista y experto en temas de los Windsor, Robert Jobson, se han llevado a cabo una serie de conversaciones al más alto nivel para plantear la posibilidad de retirar al hijo menor del monarca y a su esposa el título de duques de Sussex. Una decisión que, de momento, no se ha tomado, pero que obedecería a la actitud polémica de Enrique, al que algunos miembros del personal al servicio de los Windsor acusan de ser víctima del síndrome de Estocolmo y una marioneta en las manos de su esposa.

El príncipe Enrique se encuentra en un momento delicado de su vida, en el que las relaciones con la Familia Real son muy tensas. De hecho, en su última visita al Reino Unido ni siquiera se reunió con su padre y con su hermano, el príncipe de Gales, sobre el que ha hecho durísimas revelaciones en su autobiografía, al igual que de la esposa del monarca.

Según apunta el escritor, aunque altos funcionarios consideran que Enrique ha dado la espalda a todo lo que ha sido una parte importante de su vida por culpa de Meghan Markle -otros creen que la ‘fuerza impulsora’ de todo es el propio Enrique- y que, por tanto, dado que no es un miembro en activo de ‘La Firma’, no hay necesidad alguna de que tenga un título, parece que el rey Carlos se muestra reacio a tomar esta decisión. El monarca está disgustado con la actitud de su hijo, pero no está, por ahora, dispuesto a quitarle el título. Eso sí, fue él quien insistió en que Meghan no debía acudir a Balmoral cuando se tuvo constancia de la delicada situación de la Reina Isabel y por eso vimos a Enrique solo a su llegada al castillo. De hecho, aunque todos los miembros de la Familia Real se trasladaron rápidamente a Balmoral, Enrique tardó mucho más, porque se negó a volar sin Meghan, aunque finalmente la duquesa de Sussex no acudió.

Sin embargo, a pesar de que son varias las personas que animan a Carlos a dar algún paso en este sentido, parece que el soberano se resiste a retirar a su hijo menor el título que su madre le otorgó con motivo de su boda. Aunque la reconciliación no parece que vaya a producirse entre el monarca y su hijo menor, el rey Carlos III no parece tener la intención de reaccionar de una manera tan dura a los comentarios y revelaciones del duque de Sussex. Eso sí, algunas fuentes aseguran que está dolido con todo lo que está pasando y que lo que no va a dejar de hacer es proteger la imagen de la institución. Algo que, por ahora, no entra en contradicción con el título de Enrique.