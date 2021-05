Conmoción en Reino Unido por el engaño de la BBC a Diana de Gales

Han pasado más de 25 años desde que Diana de Gales se pusiera frente a las cámaras para contestar al periodista Martin Bashir en una de las entrevistas que más han dado que hablar en las últimas décadas. Unas declaraciones explosivas por parte de la Princesa que precipitaron su divorcio de Carlos de Inglaterra, cuya imagen quedó gravemente dañada a raíz de las mismas. Fue desde el Palacio de Kensington y para el programa ‘Panorama’ de la BBC, donde Lady Di habló a corazón abierto de su difícil situación en la familia real, sus problemas de alimentación y las infidelidades del príncipe Carlos con Camilla Parker. Más de 23 millones de espectadores estuvieron pendientes de las palabras de la Princesa, pero ahora por fin sabemos los motivos que la llevaron a sentarse frente a las cámaras.

Hace algunos meses, el hermano de Diana, el conde Charles Spencer abrió la caja de Pandora cuando aseguró que la exclusiva que había logrado Martin Bashir no había sido algo del todo lícito. El hermano de la Princesa aseguró que el periodista había tenido acceso a Diana gracias a una serie de mentiras y que incluso aprovechó la desconfianza que en esos momentos ella sentía hacia la familia real para hacerse un hueco en su círculo.

Unas acusaciones que la BBC prometió investigar y que ahora, varios meses después, se ha conocido la verdad sobre el tema. La cadena ha confirmado que el periodista recurrió a métodos engañosos para lograr el favor de la Princesa y que se sentara frente a las cámaras. Esto es lo que ha concluido un investigador independiente contratado por la cadena, Lord Dyson, que ha sido el encargado de analizar toda la documentación disponible de la época y hablar con testigos directos.

Dyson ha determinado que Martin Bashir no solo mostró una serie de documentos falsos para coaccionar a la Princesa, sino que además se saltó el código ético de la cadena: «la BBC no alcanzó los altos estándares de integridad y transparencia que siempre han sido su sello distintivo», ha declarado el investigador, mientras que desde la BBC han emitido una disculpa pública en cuanto han tenido constancia del resultado de la investigación.

El propio Bashir, que dimitía hace unos dñias alegando cuestiones médicas, también se ha disculpado por haber usado “falsos extractos bancarios”, pero insiste en estar muy orgulloso de la entrevista. Es más, él mismo aportó a la investigación una carta manuscrita de Diana como prueba de que esa documentación no fue el motivo que la llevó a pronunciarse en televisión. «Los extractos bancarios no influyeron en la elección personal de la princesa Diana de participar en la entrevista. La evidencia entregada a la investigación con su propia letra confirma inequívocamente esto, y otra evidencia convincente presentada a Lord Dyson lo refuerza», ha dicho el periodista.

En esta cuestión difiere el actual director de la BBC, Tim Davie, que se ha mostrado diametralmente en contra de Bashir y de los métodos a los que recurrió: “aunque el informe afirma que Diana estaba interesada en la idea de una entrevista, está claro que el proceso para asegurar la entrevista estuvo muy por debajo del nivel que se merecen los espectadores”.

La reacción de la Casa Real

Tras la conmoción que ha supuesto conocer que la Princesa fue coaccionada para conceder la entrevista, las reacciones por parte de sus hijos no se han hecho esperar. De momento, ni la Reina ni el príncipe Carlos se han pronunciado al respecto, pero sí lo han hecho el duque de Cambridge y el de Sussex, casi al tiempo aunque separados por miles de kilómetros, en un claro gesto de unión en un momento complicado para la familia.

Aunque Martin Bashir se ha justificado en cierta manera, el periodista no ha dudado en enviar una carta para disculparse tanto al Palacio de Buckingham como a Clarence House, además de los príncipes Guillermo y Harry.

En torno a las 22:00 horas de Reino Unido se emitían los dos comunicados por parte de los príncipes Guillermo y Harry. En el caso del duque de Cambridge, lo hacía en forma de vídeo, dirigiéndose directamente a la cámara, lo que le daba así mayor importancia al mensaje. Con el gesto serio , Guillermo comenzaba dando las gracias a Lord Dyson, así como a la BBC por aceptar el resultado de la investigación. El Duque se ha mostrado consternado por la manera en la que se engañó a su madre, que nunca fue consciente de la mentira, lo que afectó a cómo pasó sus últimos años: «la entrevista fue una contribución importante a hacer la relación de mis padres mucho peor y, desde entonces, ha hecho daño a innumerables personas más. Produce una tristeza indescriptible saber que los fallos de la BBC contribuyeron significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento , que yo recuerdo perfectamente en esos últimos años con ella. Pero lo que más me entristece es que si la BBC hubiera investigado adecuadamente las quejas y preocupaciones ya en 1995, mi madre hubiera sabido que la habían engañado», ha recalcado.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021