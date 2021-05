Nuevo proyecto para los duques de Sussex. A punto de convertirse en padres de su segunda hija en común, el príncipe Harry y Meghan Markle continúan muy implicada en las diversas iniciativas con las que colabora. Si la semana pasada sorprendían en el concierto Vax Live, ahora lo han hecho con una inesperada colaboración: con la multinacional Procter & Gamble.

Algo que, en principio, no debería sorprender en exceso, de no ser por el ‘pasado común’ de la duquesa de Sussex con la marca. Un pasado que no resulta precisamente halagador. Y es que en el año 1993, una adolescente Meghan apareció en el programa Nick News protestando contra los anuncios de la firma por ahondar en las desigualdades de género.

Con apenas 12 años, la joven aseguraba estar furiosa por un anuncio de lavavajillas en el que se ponía el foco en las mujeres, motivo por el cual escribió una carta a P&G: «querido señor, la semana pasada en el colegio vimos las noticias para estudios sociales… vimos un anuncio del, ‘Nuevo Ivory Clear líquido lavavajillas’. En el anuncio se decía que “las mujeres luchan contra la grasa”, eso significa que solo las mujeres lavan los platos. Cuando escuché esto, los chicos de mi colegio empezaron a decir, “sí, ahí es donde las mujeres deben estar, en la cocina”… Me preguntaba si podrían cambiar el anuncio a “gente de toda América”. Gracias, Meghan Markle», escribió la hoy duquesa de Sussex.

Meghan Markle aseguraba que un anuncio de esas características hacía pensar a los chicos que eran mejores que las chicas, cuando no es así. La joven tuvo éxito en su empresa y P&G cambió su anuncio.

El 11 de mayo, los duques de Sussex anunciaban esta nueva colaboración a través de la página web de Archewell: «la fundación Archewell cree que mediante una comunidad y a través de un servicio compasivo a los otros, podemos desencadenar un cambio cultural sistemático. Para conseguirlo, y construir comunidades más compasivas, la fundación Archewell ha anunciado hoy una asociación global de varios años con Procter & Gamble», relataba el texto. «Basada en valores compartidos, la asociación se centrará en la igualdad de género, en crear espacios online más inclusivos y resiliencia e impacto mediante el deporte. Construirá aspiraciones conjuntas, demostradas recientemente por nuestro trabajo conjunto par apoyar a ciudadanos del mundo Vax Live: el Concierto para Reunir al Mundo, un evento que ha inspirado confianza en las vacunas alrededor del mundo y ha movilizado más de 247 millones de euros en un impulso para mejorar el acceso global a las vacunas de la covid-19», decía el comunicado, en el que se ofrecían algunos detalles más de cómo va a orquestarse esta colaboración, que tendrá el foco puesto en la igualdad de género entre otros aspectos.

A pesar de que se trata, sin duda, de un avance muy positivo, lo cierto es que, en el pasado, P&G ha sido objeto de numerosas controversias. En el año 2011 se le impuso a la compañía una multa por parte de la Comisión Europea después de que se descubriese que había fijado un cartel para los precios del jabón en polvo. En 2016, un informe de Amnistía Internacional reveló que uno de sus proveedores se beneficiaba del trabajo infantil y cometía abusos en el entorno laboral. PETA les ha denunciado por experimentar con animales -algo que ya no hace- y el pasado año se les acusó de publicidad superficial. Quizás ahora la colaboración con los Sussex marque un nuevo rumbo para la firma.