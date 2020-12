Ha sido pionero en cuestiones tan importantes como la vacuna contra la covid-19, pero nunca imaginamos que el emir de Dubái pudiera ser el primer royal en abrirse una cuenta en una de las redes sociales más populares del momento, TikTok. Pero así ha sido. El que fuera marido de Haya de Jordania -con quien ha protagonizado un fuerte escándalo a raíz de la huída de laPrincesa a Londes-, ha publicado su primer vídeo en la conocida plataforma.

A sus 71 años, el gobernante ha decidido que ha llegado el momento de dar un paso adelante con los tiempos y modernizarse. Lo confirmaba él mismo en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje refiriéndose al éxito de TikTok: «la plataforma de más rápido crecimiento con 800 millones de usuarios», anunció en su perfil. “Queremos estar donde está la gente. Queremos crear contenido árabe con un mensaje positivo y queremos escuchar a los jóvenes y compartir nuestras historias con ellos ”, dijo el emir.

En el lanzamiento de su cuenta en la conocida red social de contenido audovisual, el emir publicó un vídeo de carácter inspirador. Un especial montaje para ilustrar uno de sus discursos, en el que explica que a veces hay que «frenar» y «dar un paso atrás» antes de actuar rápido. “En los Emiratos Árabes Unidos, no me importa si eres una gacela o un león. ¡Cuando te despiertes, será mejor que empieces a correr! «, dice el mandatario en su post.

Desde entonces, el que fuera marido de Haya de Jordania ya ha compartido dos vídeos más. En uno explica cómo convertir la crisis sanitaria en una oportunidad, mientras que en el otro habla de la voluntad del pueblo árabe y su capacidad para construir grandes cosas. En apenas unos días ya acumula casi 200.000 seguidores.

A pesar de que ahora se ha estrenado en esta red social, dirigida específicamente al público más joven, el emir de Dubái no es novato en estas cuestiones. Sheikh Mohammed ben Rachid al-Maktoum ha estado en Twitter desde septiembre de 2009 y en Instagram desde el año 2015, con más de cinco millones de seguidores. En esta red social, el emir ha publicado ya más de 1400 posts entre fotos y vídeos, algunos poemas de carácter personal, otras veces, mensajes con contenido de tipo político. Pero no solo el emir goza de gran popularidad en la red. Su hijo, el príncipe heredero Hamdan administra él mismo su cuenta personal, más seguida del mundo árabe. El joven es todo un influencer, con casi once millones de suscriptores.

El estreno del emir de Dubái en la popular red social coincide con otro importante lanzamiento por parte de la abogada de su exmujer, Fiona Shackleton. Tal como ha trascendido, la Magnolia de acero se acaba de involucrar en un ambicioso proyecto para desarrollar una aplicación que oriente a aquellas personas que están pensando en casarse. Con más de cuarenta años de carrera a las espaldas, la letrada es una de las figuras más destacadas del mundo de los litigios entre cónyuges, con nombres como Paul McCartney o Diana de Gales entre sus clientes.

La aplicación pretende orientar a las parejas para decidir en torno al matrimonio y reducir la cifra de parejas que encuentran problemas tras la boda. La letrada patrocinó la investigación “Shackleton relationship Project” en la Universidad de Exeter, que de momento ha arrojado dos principales causas en el fracaso de las relaciones entre personas jóvenes. La primera son las expectativas poco realistas y, la segunda, la incompatibilidad entre ambos.