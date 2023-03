Momento de cambios en la Familia Real Británica. Cuando acaban de cumplirse seis meses desde la muerte de la Reina Isabel y a más o menos ocho semanas de la Coronación del rey Carlos III, comienzan a percibirse las primeras modificaciones de la nueva monarquía del que durante más de medio siglo ha ostentado el título de príncipe de Gales. Ya lo adelantaban fuentes cercanas al soberano, Carlos quiere una monarquía reducida y útil, en la que no hay cabida para polémicas y escándalos, lo que supone dar carpetazo de la manera más inmediata posible a cuestiones como la del príncipe Andrés o los duques de Sussex, siempre que las circunstancias lo permitan.

Sin embargo, no es una tarea fácil. Por el momento, el duque de York no está poniendo demasiadas trabas a los planes del monarca y parece que su desalojo del Royal Lodge es inminente. Algunas fuentes aseguran que el Rey ya le ha ofrecido las llaves de Frogmore Cottage y aunque se resiste al traslado, es más que probable que acabe cediendo. De hecho, aunque se ha comentado que todo es una cuestión de presupuesto -dado que ya no puede recibir fondos del Ducado de Lancaster-, hay quien asegura que, en realidad, detrás de esta noticia hay una maniobra orquestada por parte del príncipe de Gales que, cansado de la pequeña propiedad de Adelaide Cottage, quiere trasladarse al mucho más aparente Royal Lodge, con todo lo que esto implica. El tiempo confirmará.

Más allá del tema de Andrés, los duques de Sussex son otro gran quebradero de cabeza para Carlos, sobre todo, después de que Enrique y Meghan hayan ‘filtrado’ los detalles del bautizo de su hija Lilibet, de la que ya se habla como ‘princesa’. Un paso por adelantado de parte de la pareja, que ha obligado, por primera vez, a Buckingham, a pronunciarse en medio de esta polémica, y actualizar su página web para incluir los nuevos títulos que, por derecho de nacimiento, llevan los hijos de los duques de Sussex desde que su abuelo es Rey.

No obstante, al margen de estos frentes abiertos, complicados de zanjar para el monarca, que ha empezado su reinado de una manera convulsa, hay otra cuestión en el aire a la que no se ha dado respuesta, al menos oficial. Hablamos del conde de Wessex, que hoy cumple 59 años.

Desde antes de la muerte de la Reina Isabel, los Wessex han sido, junto con la princesa Ana, uno de los grandes baluartes de la Corona, sobre todo en momentos de crisis. Aunque ellos llevan tratamiento de Alteza Real y son príncipes por derecho propio, ninguno de sus hijos lo son. En el caso de Eduardo, porque así lo pidió a la Reina Isabel y en el de Ana, porque nunca quiso que su madre hiciera ningún cambio para darle un título -que se transmiten por vía paterna, por eso las hijas de Andrés sí son princesas-.

Cuando los condes de Wessex se casaron, el príncipe Eduardo le pidió a su madre que le otorgara específicamente este título, porque le gustaba por uno de los personajes del filme Shakespeare in Love, pero consciente de que, algún día, podría heredar el de su padre, duque de Edimburgo. Algo que tendría que ocurrir no solo a la muerte de su padre, sino también de la Reina y que el nuevo Rey creara de nuevo el título. Esto, por ahora, no ha ocurrido, a pesar de que varias fuentes apuntan a que el deseo de la difunta monarca y su marido, el príncipe Felipe, es que así fuera.

De hecho, medio año después de la muerte de la Reina Isabel, son muchos los que se preguntan qué ocurre con este título, que se le prometió a Eduardo hace más de dos décadas y del que, por ahora, no hay noticias oficiales. Los últimos rumores apuntan a que Carlos tiene la intención de concedérselo a su nieta, la princesa Carlota, como un homenaje a su madre, que fue también duquesa de Edimburgo antes que Reina, pero a falta de que el monarca diga nada al respecto, también cabe la posibilidad de que aproveche esta fecha tan especial para hacerle un regalo que lleva más de veinte años esperando.

El príncipe Felipe fue nombrado duque de Edimburgo en noviembre de 1947, justo antes de su boda con la entonces princesa Isabel. Era la tercera creación del ducado y el título se regía por las mismas reglas que todos los demás. Pasaría finalmente, a su hijo mayor, esto es, a Carlos. De hecho, cuando Felipe falleció en abril de 2021, el título revertió en el entonces príncipe de Gales, pero, a la muerte de la Reina Isabel volvió a la Corona para una nueva creación.

El rey Carlos ahora puede recrear el ducado para la persona que considere oportuno, aunque siempre se ha creído que sería a su hermano menor, atendiendo al comunicado emitido por el Palacio de Buckingham en 1999, que decía que la Reina Isabel II y el príncipe Felipe lo habían acordado así.