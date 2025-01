La muerte de Ari Behn el 25 de diciembre de 2019 supuso un durísimo varapalo para la familia real de Noruega. El ex marido de la princesa Marta Luisa se quitó la vida el día de Navidad tras varios meses luchando contra una grave depresión. Un triste suceso que ha dejado una huella imborrable en la vida de la princesa, pero, sobre todo, en la de las tres hijas de la pareja, que estaban muy unidas al escritor.

Han pasado cinco años desde que Ari Behn falleciera y su recuerdo continúa muy presente en su entorno. Su hija mayor, Maud Angelica Behn acaba de hablar de cómo se enteró de que su padre se había quitado la vida. Ha sido a través de las redes sociales, en un vídeo que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. «Mamá entró por la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Las palabras que me dijo me resultaron incomprensibles y el tiempo se detuvo», ha explicado la nieta de los reyes Harald y Sonia de Noruega. Tal como ha explicado, fue la princesa Marta Luisa la que le contó que su padre había muerto y cómo había ocurrido todo: «Se ha quitado la vida».

Maud Angelica Behn en un acto. (Foto: Gtres).

Una razón de peso

El motivo por el que Maud Angelica Behn ha decidido hablar en este momento de este tema no es otro que promocionar su próxima gira de conferencias sobre un tema tan importante como la salud mental. Una cuestión con la que la joven está muy comprometida, más aún tras la muerte de su padre.

La hija de la princesa Marta Luisa lleva a cabo diferentes iniciativas para ayudar a prevenir el suicidio y ayudar a personas que sufren problemas de salud mental y en apenas unas semanas tiene varias conferencias en diferentes puntos de Noruega. Es la única de las hijas de Ari Behn que está totalmente volcada con esta cuestión.

De hecho, Maud Angelica fue la que le dedicó unas entrañables palabras al escritor en el día de su funeral, donde pudimos ver a las tres hijas del ex matrimonio y a la propia Marta Luisa totalmente devastadas por la pérdida. «Nunca nos podríamos haber imaginado que nuestro padre nos dejaría», dijo la joven, que recalcó que un suicidio no es culpa de nadie y que siempre hay que intentar ayudar a las personas que creen que no hay otra alternativa. «Es como una enfermedad mortal. Papá debió de haber estado tan cansado que no vio otra salida. Pero siempre hay una salida. Quiero decirles a todos que siempre hay una salida», sentenció la sobrina del príncipe Haakon.

Más allá de su hija mayor, también Marta Luisa de Noruega ha hablado en alguna ocasión de cómo le afectó la muerte de su ex marido. La princesa dijo hace unos meses que ha sido lo más duro que ha tenido que afrontar en su vida pero que, a pesar del dolor y de lo mal que se encontraba, tuvo que sacar fuerzas para seguir adelante y estar con sus hijas.