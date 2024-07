Se desvela la royal que podría sustituir a Kate Middleton en Wimbledon

Desde hace algunas semanas, los rumores sobre una posible reaparición de Kate Middleton en la entrega de trofeos de Wimbledon suenan con fuerza. Sin embargo, a dos días de que tenga lugar la final, el Palacio de Kensington no ha confirmado la asistencia de la princesa de Gales, que continúa centrada en su tratamiento para el cáncer. Una situación que ha provocado que se tenga que pensar en alternativas para sustituir a la nuera del rey Carlos III, que es patrocinadora del torneo desde el año 2016, cuando le cedió este puesto la Reina Isabel.

En principio, lo natural habría sido que su marido, el príncipe Guillermo, fuera quien acudiera a la final masculina, en compañía de sus hijos. Sin embargo, la final coincide con el último partido de la Eurocopa, en el que se enfrentarán España e Inglaterra. Aunque Kensington no ha confirmado oficialmente si Guillermo acudirá, todo apunta a que estará en Berlín animando a su equipo, no solamente porque es un apasionado del fútbol, sino porque, además, es el presidente de la Federación Inglesa.

Kate Middleton, junto a Roger Federer. (Foto: Gtres)

En este escenario, las alternativas para sustituir a la princesa de Gales se han buscado entre otros miembros de la Familia Real. De hecho, en los últimos días, se ha podido ver en las gradas del All England Lawn a la reina Camila, a la princesa Beatriz de York y a otros miembros de los Windsor y de la familia de Kate Middleton. No obstante, quien sustituya a la princesa debe ser un miembro en activo de ‘La Firma’.

El príncipe Guillermo, en la Eurocopa. (Foto: Gtres)

La alternativa ideal

A la espera de que Buckingham lo confirme, todas las miras están puestas en la duquesa de Gloucester que, a pesar de su edad, es uno de los miembros más activos de la familia, especialmente, en los últimos tiempos. Según apuntan medios británicos como The Telegraph, la duquesa de Gloucester está considerada como la más adecuada en el caso de que, finalmente, Kate Middleton no pueda estar en Wimbledon, aunque todavía no se sabe si la princesa estará en las gradas. De hecho, un portavoz del torneo ha asegurado que aún no se ha tomado una decisión sobre este tema y que será en las próximas horas cuando se conozca quién estará en la entrega de trofeos.

La duquesa de Gloucester, en Wimbledon. (Foto: Gtres)

A sus 78 años, la mujer del príncipe Ricardo, es una gran fanática del tenis, motivo por el cual estaría encantada de ser la encargada de entregar los trofeos. Aunque ahora es Kate Middleton la que desarrolla este papel, a lo largo de la historia, han sido varios los royals que se han ocupado de esta tarea, desde que el rey Jorge V se convirtió en el primer presidente del club. Además, la duquesa de Gloucester ha sido presidenta honoraria de la Lawn Tennis Association durante 25 años y suele disfrutar del torneo siempre que puede.

La salud de Kate Middleton

Desde que Kate Middleton reapareciera a principios del mes de junio en la celebración del Trooping the Colour no ha habido muchos datos nuevos sobre su estado de salud, y tampoco se ha confirmado si pronto volverá a la agenda, ya que la prioridad para la Familia Real es la salud de la princesa. No obstante, este mismo viernes, 12 de julio, el Palacio de Kensington ha confirmado que la esposa del heredero no le acompañará en el tradicional torneo de polo que se celebra en Windsor.