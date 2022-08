Con la llegada inminente del mes de septiembre, la vuelta a la rutina es ya una realidad para todos, lo que incluye también a los royals. Son muchos los miembros de las diferentes casas reales europeas que ya han comenzado el curso, mientras que otros están a punto de hacerlo. En el caso de los duques de Cambridge, esta nueva etapa llega cargada de novedades, como la mudanza a Windsor.

Hace unos días que la Casa Real confirmó no solo el traslado de la familia del príncipe Guillermo y Kate Middleton a los terrenos de Windsor, en concreto, a Adelaide Cottage, sino también el cambio de colegio para sus hijos mayores. Los príncipes George y Charlotte dejarán atrás su etapa en el Thomas’s Battersea para comenzar un nuevo curso en el prestigioso colegio Lambrook, al que también acudirá el benjamín de la familia, el príncipe Louis.

Sin embargo, este cambio de colegio no ha estado exento de polémica. Según ha revelado el tabloide The Mirror, los padres de los alumnos del centro no están muy contentos con la llegada de los hijos de los duques de Cambridge, sobre todo, por lo que significa en términos de seguridad. Tal como han revelado fuentes cercanas al colegio, los padres de varios estudiantes están bastante inquietos, hasta el punto de estar hasta enfadados. “Están preocupados de que el ambiente de la escuela cambie con toda la seguridad. A muchos de nosotros nos inquieta que las actividades se vuelvan más formales por temas de protocolo”, ha dicho una madre al Sunday Mirror. La misma fuente ha recalcado que a los padres les alarma la posibilidad de que haya personal armado para garantizar la seguridad de los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, lo que podría empañar el ambiente tranquilo que caracteriza a la escuela.

Es un hecho que la presencia de los hijos de los duques de Cambridge tiene que implicar algunos cambios. De hecho, en el anterior colegio de los Príncipes se extremaron las precauciones a raíz de algunas amenazas terroristas. En junio de 2018, un hombre se declaró culpable de planear ataques que tenían por objetivo el centro y un año antes, una mujer reveló que se podía colar sin problemas en el colegio, despistando a los miembros del personal de seguridad.

Mientras que para el príncipe George y la princesa Charlotte va a ser un cambio de colegio, en el caso del pequeño de la familia, el príncipe Louis, supone un paso adelante, ya que será la primera vez que vaya a un colegio de estas características. Lambrook es uno de los mejores centros de estudios del Reino Unido y cuenta con una fuerte vinculación con la Casa Real, dado que varios de los nietos de la Reina Victoria estudiaron allí y era habitual ver a la monarca asistiendo a la escuela para verles.