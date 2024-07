El próximo domingo, todas las miradas estarán puestas en Berlín. Después de los partidos de semifinales de la Eurocopa, la selección española se enfrentará a la inglesa en un encuentro al que no faltará el Rey Felipe VI. El monarca ya ha confirmado su presencia, es más, en la reciente entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona ha alabado el esfuerzo y el compromiso de los jugadores del equipo español. «Un equipo, un grupo joven e increíble que nos transmite ilusión, alegría y seguridad. Y esperemos que el domingo consigan lo que pretenden», dijo el monarca en su discurso.

Aunque la presencia de Felipe VI en el Olympiastadion de la capital está ya confirmada, no se sabe si el monarca acudirá con alguna de sus hijas, o si la Reina Letizia también aprovechará para apoyar a la selección española. La infanta Sofía es una apasionada del fútbol y ya ha acompañado en alguna ocasión al Rey a partidos, también a doña Letizia en la final femenina del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El príncipe Guillermo, en un partido. (Foto: Gtres)

En el caso de Inglaterra, el príncipe Guillermo ha recurrido a las redes sociales para celebrar el paso de su selección a la final, pero, de momento, el Palacio de Kensington tampoco ha informado de la asistencia del heredero al partido. No obstante, es de esperar que Guillermo se traslade a Berlín para animar a su equipo, ya que es un auténtico fanático del fútbol, además de presidente de la Federación Inglesa de Fútbol.

A lo largo de las últimas semanas, a Guillermo se le ha podido ver en varios partidos, de hecho, es uno de los royals que más ha acudido a animar a su selección. Por ejemplo, estuvo en el Düsseldorf Arena el pasado sábado día 6 en el partido de Inglaterra contra Suiza, que supuso el paso de su equipo a la semifinal. Antes de esto, el pasado 20 de junio, coincidió con el rey Federico de Dinamarca y su hija Josephine en el partido que enfrentó a la selección inglesa con la danesa.

Los príncipes de Gales y el Rey Felipe, en Wimbledon en 2023. (Foto: Gtres)

A la espera de que el Palacio de Kensington se pronuncie, hay que recordar que Guillermo no faltó a la anterior final de la Eurocopa 2020, que enfrentó a Italia e Inglaterra. Una cita en la que estuvo con su esposa, Kate Middleton, y su hijo mayor, el príncipe Jorge. Tanto él, como Guillermo son apasionados del fútbol y seguidores del mismo equipo, el Aston Villa.

Los príncipes de Gales, en un partido en 2021. (Foto: Gtres)

La otra cita deportiva

La final de la Eurocopa no es la única cita deportiva de este domingo, sino que, además, se juega la final del torneo de tenis de Wimbledon. Un compromiso al que siempre suele acudir la princesa de Gales, como patrocinadora del All England Club. Sin embargo, debido a su estado de salud y a su tratamiento para el cáncer, por el momento no se ha confirmado si Kate Middleton podrá estar en la entrega de trofeos y, en caso de no poder asistir, quién será la persona que la sustituya. Un papel que, tal como se han desarrollado los acontecimientos, no podrá desarrollar el príncipe de Gales, ya que se espera que él asista a la final de la Eurocopa, a apoyar al equipo inglés.

La final de Wimbledon se juega en torno a las 14:00 horas (hora local) y, el pasado año, el Rey Felipe VI acudió a animar al español Carlos Alcaraz. Allí coincidió con los príncipes de Gales y sus dos hijos mayores, los príncipes Jorge y Carlota.